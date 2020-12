Cosa c’è di meglio di una replica di un vecchio film natalizio? Sicuramente i fan di Can Yaman sanno molto bene la risposta peccato che Daydreamer non va in onda oggi, 20 dicembre, e da domani non prenderà il posto di Uomini e donne come pensava qualcuno. Molte pagine fan della serie turca avevano messo in giro rumors e notizie, non fondate, sull’arrivo della serie nel pomeridiano di Canale5, ma alla fine non sarà così, anzi, sarà addirittura peggiore di come tutti noi pensavamo.

Quella andata in scena domenica scorsa, infatti, è stata l’ultima puntata di questo 2020 perché Mediaset ha deciso di lasciare in panchina Can e Sanem fino al prossimo gennaio quando dovrebbero sbarcare in prima serata.

Infatti DayDreamer non va in onda oggi, 20 dicembre, e farà lo stesso anche domenica prossima, 27 dicembre, lasciando il posto a vecchi e nuovi film di Natale. Anche in settimana le cose non andranno meglio perché anche se Uomini e donne finirà presto in panchina, Can e Sanem non prenderanno il loro posto. Al momento sembra che la serie tornerà solo in prima serata a partire dal 7 gennaio per un totale di tre settimane. I fan si lasceranno consolare da queste maxi puntate oppure si infurieranno con Mediaset appena capiranno quello che è successo e quali sono le sue reali intenzioni?

L’unica cosa certa è che tra poco, al posto di DayDreamer, andrà in onda la replica di un film del 2017, Un Natale Stellato in cui, durante le vacanze di Natale, Julie e Rick si ritrovano e si innamorano. I due giovani sono però costretti a tenere il loro amore segreto in quanto le rispettive famiglie, entrambe proprietarie di un vivaio, sono da sempre rivali. Nel cast del film ci sono Jonna Walsh e Nick Ballard. Il resto lo scopriremo solo in seguito alle continue modifiche del palinsesto natalizio.