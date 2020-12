Si tratta di un evento più unico che raro, già soprannominato come la stella di Natale ma di altro non si tratta se non della congiunzione tra Giove e Saturno che darà vita ad un unico astro luminoso, in particolare nella serata del 21 dicembre. Meglio non perdersi l’appuntamento che sarà davvero eccezionale.

Cos’è la grande congiunzione

La congiunzione è quel fenomeno per il quale due corpi celesti sono perfettamente allineati rispetto ad un punto di osservazione. In questo caso, i grandi pianeti Giove e Saturno si sovrapporranno guardandoli dalla Terra (per quanto distanti tra loro 724 milioni di chilometri). Proprio l’inclinazione delle loro orbite ci darà l’impressione che si tratti di un unica grande stella di Natale, così come è già stata ribattezzata per la particolare vicinanza alle festività.

Una congiunzione con queste caratteristiche esatte è accaduta solo nel 1623 e ancor prima nel 1200 circa. Per questo motivo l’appuntamento clou previsto per domani sera 21 dicembre rappresenta un unicum tempo meteorologico permettendo, si potrà osservare qualcosa di davvero interessante. Per vedere qualcosa di simile poi, bisognerà attendere il 2417.

Come vedere la stella di Natale

Per vedere la stella di Natale che altro non è se non la congiunzione tra Giove e Saturno come raccontato, non ci sarà bisogno di particolari strumenti. Il fenomeno sarà visibile anche ad occhio nudo, guardando verso ovest, subito dopo il tramonto ed in particolar modo tra le ore 19 e le 21. L’astro luminoso si troverà in prossimità della linea dell’orizzonte. Naturalmente, con un binocolo e magari un telescopio professionale, la visione sarà decisamente migliore, con la possibilità (addirittura) di visionare le lune di Giove e gli anelli di Saturno. Occhi puntati al cielo dunque tra poco più di 24 ore: per una particolare coincidenza il fenomeno coinciderà con il giorno del solstizio d’inverno, solo 3 giorni prima della vigilia di Natale.