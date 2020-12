Purtroppo si ripetono i problemi con l’errore di autenticazione Alice Mail per i tanti utenti che si affidano al servizio di posta elettronica in questo sabato 19 dicembre. Le segnalazioni dei primi disservizi erano partite nella giornata di ieri e, a distanza di 24 ore, sono in molti a non riuscire ad entrare ancora nella propria casella di messaggi, dunque neanche ad inviare nuove comunicazioni pure necessarie. Esaminiamo dunque quale sia la situazione attuale per il malfunzionamenti che rischiano di manifestarsi anche per tutto il weekend.

Si parte dalla natura stessa dei problemi riscontrati a partire da ieri. Al tentativo di accesso alla posta elettronica, in molti hanno visualizzato sullo schermo l’errore di autenticazione Alice Mail. In pratica, dopo aver inserito user name e password correttamente, il sistema ha generato e continua a riproporre anche ora l’anomalia, senza che sia in realtà possibile poi visionare il contenuto della propria casella. Come naturale conseguenza, questo è chiaro ma meglio sottolinearlo per la gravità del fatto, non è possibile visionare i messaggi in arrivo e neppure inviarne di nuovi, almeno nella maggior parte dei casi. Solo alcuni utenti, ma dopo tentativi reiterati nelle scorse ore, sono riusciti ad effettuare un accesso ma al tentativo di inoltro di una comunicazione hanno comunque visionato l’errore di autenticazione di scena in queste ore.

Come comportarsi nel caso in cui si continui a visionare l’errore autenticazione Alice Mail anche in questo weekend? Il canale di assistenza via web per il servizio di posta di TIM è raggiungibile a questo indirizzo web. con la possibilità di interfacciarsi con l’assistente virtuale Angie ma anche di aprire una segnalazione al reparto tecnico. In alternativa, sarà possibile richiedere anche assistenza social al profilo Twitter TIM e agli operatori dedicati sulla piattaforma all’aiuto dei clienti in difficoltà, sempre abbastanza solerti.