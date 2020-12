S.W.A.T. 4 ci sarà oppure no? Il momento di farci questa domanda è arrivato proprio perché oggi, 19 dicembre, dalle 21.10 circa, su Rai2, andrà in onda il finale della terza stagione della serie. La lunga cavalcata di questi mesi si sta per concludere proprio con il finale, l’ultimo episodio della serie, e una missione a cui il team sarà chiamato proprio su richiesta della DEA, ma non tutto andrà come previsto e la tensione sarà alle stelle. Come finirà quindi questa stagione e fino a quando il pubblico dovrà rimanere con il fiato sospeso? Al momento Rai2 non ha confermato il debutto dei nuovi episodi subito dopo le feste e questo significa che S.W.A.T. 4 andrà in onda non prima della prossima primavera.

Ecco il trailer della nuova stagione:

L’appuntamento comunque questa sera è fissato con l’ultimo episodio di S.W.A.T. 3 in onda dalle 21.10 su Rai2 con il titolo “El Diablo” in cui si parlerà ancora di narcotrafficanti e non solo visto che la DEA deciderà di chiedere aiuto al team per risolvere un intricato caso a cui sta lavorando ormai da tempo. Fino a questo momento non c’erano le prove per fermare i narcotrafficanti ma adesso che tutto sembra volgere in positivo, ecco che arrivano anche gli intoppi.

Nell’ultimo episodio della stagione, la SWAT cerca un gruppo di trafficanti di droga che si schianta con un aereo in un sobborgo di Los Angeles e si disperdono. Questo significa che la missione congiunta con la DEA per fermare la spedizione è andata storta e adesso la strada dei due team è in salita. Inoltre, Hondo cerca di fare ammenda con Nichelle e Luca è in ansia per il suo ritorno in campo. Sullo sfondo, Deacon esita quando gli viene chiesto di parlare a un gruppo di reclute proprio sulla salute mentale. Cosa succederà in questo rocambolesco finale?