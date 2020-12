Il finale di Criminal Minds 15 chiuderà i battenti proprio questa sera su Rai2 con la messa in onda degli ultimi due episodi della stagione e della serie. Il pubblico di Rai2 potrà finalmente fare i conti con la resa dei conti finali che metterà i membri della BAU in pericolo, ma chi ne farà le spese alla fine? L’appuntamento è fissato per oggi, 19 dicembre, con gli episodi 9 e 10 dal titolo Faccia a Faccia ed E alla fine in cui non solo capiremo come finirà la storica serie ma anche quali saranno i volti noti che torneranno per l’ultimo addio.

Nel primo episodio, è passato un anno da quando Rossi è quasi morto per mano di Everett Lynch ma adesso tocca proprio al team BAU partire per dargli la caccia, come andrà a finire? Nel secondo, invece, a seguito di un esplosivo incontro faccia a faccia con Everett Lynch, il dottor Reid subisce una lesione cerebrale e questo lo riduce in un letto di ospedale in preda alle allucinazioni che riportano a galla i fantasmi del suo passato.

Ecco il promo del gran finale in onda questa sera su Rai2:

Dall’altro lato, il team non si può fermare e così continua ad indagare per tenere al sicuro tutti ma, soprattutto, dovrà cercare di tenere al sicuro anche le proprie famiglie, ci riuscirà davvero? La conclusione di Criminal Minds 15 è la riunione dell’intero team BAU per celebrare il ritiro di Rossi. Sarà questo il finale che attende i fan o le novità verranno a galla pian piano segnando anche quello che sarà il futuro degli altri protagonisti della serie? Nel finale di Criminal Minds 15 avremo modo di rivedere, tra gli altri, anche Aaron Hotchner (Thomas Gibson) e Jason Gideon (Mandy Patinkin). Il resto lo scopriremo questa sera prima che poi cali il sipario perché, come vi abbiamo già annunciato, Criminal Minds 16 non ci sarà.