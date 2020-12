I Soliti Ignoti – Speciale Telethon conquista la prima serata di Rai1 per la maratona di solidarietà dedicata alla ricerca. La conduzione è, come di consueto, affidata ad Amadeus.

Gli ospiti saranno tanti, tutti scelti tra i volti noti della musica, della tv e dello spettacolo. L’impegno di queste settimane approda quindi in prime time, con una serie di vip che giocheranno con Amadeus per una causa più grande e dedicata al finanziamento della ricerca.

L’appuntamento è per le 20,35 per una serata all’insegna del divertimento ma anche della suspence. I vip in gara saranno infatti chiamati a indovinare le più disparate identità degli ignoti. L’intero montepremi sarà devoluto a Telethon, fondi che andranno ad aggiungersi a quelli già raccolti nel corso di queste settimane.

Lo Speciale Telethon dei Soliti Ignoti conclude la galoppata di solidarietà che è iniziata da qualche settimana e che è stata portata nella prima serata di Rai1 attraverso lo speciale condotto da Gigi D’Alessio e con la partecipazione di tanti ospiti, tra cui Nek.

Il programma che ha rilanciato la carriera di Amadeus è un punto fermo per il pubblico ormai da anni, che aveva imparato a conoscere lo show con la conduzione di Fabrizio Frizzi. Il conduttore romano guidò il programma dal 2007 al 2012, spettacolo che è poi tornato dal Teatro delle Vittorie nel 2017 e sotto la conduzione di Amadeus. Il programma va in onda tutte le sere, subito dopo il Tg1, anche nella fascia domenicale.

Il presentatore di Rai1 ha appena annunciato i nomi dei 26 Big che prenderanno parte al prossimo Festival di Sanremo, non far storcere il naso per alcuni degli artisti scelti. Annunciati anche i nomi delle Nuove Proposte, emersi dai 10 finalisti di AmaSanremo. Certa la partecipazione di Fiorello, mentre si allontana la possibilità di un ritorno di Jovanotti, che avrebbe dovuto essere presente anche nell’edizione 2020.