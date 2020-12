Sono in corso altre rimodulazioni WindTre, pronte a colpire a scaglioni gli ex clienti 3 Italia. Potrebbe essere arrivato anche a voi l’SMS informativo relativo, che vi mette al corrente della necessità da parte del gestore di uniformare i sistemi applicando delle nuove condizioni extra-soglia ed altro ancora, valide a partire dal 27 gennaio 2021. Come si legge sul sito ufficiale alla sezione dedicata, sarà possibile recedere dal contratto senza penali e costi di disattivazione dal Web, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, mandando una PEC, chiamando il 159, recandosi in uno dei punti vendita autorizzati, oppure cambiando operatore telefonico entro il giorno prima (cosa che vi permetterà anche di conservare il vostro numero di telefono), ed indicando come causale ‘modifica delle condizioni contrattuali’.

Le rimodulazioni WindTre in questione prevedono l’applicazione di un costo extra-soglia di 0,99 euro a fronte dell’erogazione di 1GB di traffico al giorno, di cui poter usufruire entro le 23.59 del giorno stesso (terminato il GB, la navigazione verrà bloccata fino al giorno successivo). Se nel corso dell’intervallo di riattivazione e rinnovo del canone mensile l’utente non avrà abbastanza credito, il traffico sarà disponibile per un giorno solare, al prezzo di 0,99 euro. Se il credito risultasse insufficiente dopo altri 2 giorni, la SIM resterà attiva solo in ricezione (si potranno ricevere chiamate e SMS, senza poterle effettuare fino alla prossima ricarica).

Le rimodulazioni WindTre in vigore dal 27 gennaio 2021 colpiscono a scaglioni: questo significa che, da ex cliente 3 Italia, se non siete ancora stati raggiunti dall’SMS informativo non è escluso vi arrivi in altre date, in futuro (magari a distanza di mesi, come già successo in passato in altre occasioni). Se avete qualche domanda da volerci fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.