Una mattinata da dimenticare per i problemi Brawl Stars è quella di oggi 19 dicembre, almeno per i fan del videogioco d’azione freemium multigiocatore di Supercell. Almeno dalle 8 di questo sabato pre-natalizio, il titolo ha iniziato a mostrare numerose anomalie. La principale si manifesta con l’errore di connessione al server di gioco che impedisce del tutto o quasi di effettuare qualsiasi sessione.

I problemi Brawl Stars sono molto diffusi e distribuiti a livello globale. Il servizio Downdetector ci offre, in questo momento, una panoramica ben precisa dell’entità delle difficoltà in corso. In pratica, almeno al momento di questa pubblicazione, le segnalazioni di errore sono oltre il migliaio, segno evidente che le anomalie investano tantissimi giocatori sparsi in tutto il mondo. La giornata pre-festiva, magari libera da particolari impegni, moltiplica il numero di gamers alle prese con il titolo e dunque, in queste ore, proprio con i malfunzionamenti.

Nonostante i problemi Brawl Stars attuali, la buona notizia è di certo quella che gli sviluppatori sono coscienti del down. Attraverso il profilo Twitter ufficiale del gioco di Supercell apprendiamo che sono in corso i lavori per permettere un presto ritorno alla normalità. Peccato non sia stata fornita ancora una tempistica di rimessa in funzione della connessione al server che, come già detto, è la principale indiziata del down.

Yes. We are aware. 🧣



Looking at the server issue at this very moment. Hang in there!



Sorry about it. We'll bring Brawlidays back! 🙏 — Brawl Stars (@BrawlStars) December 19, 2020

Aggiornamento 10:10 – Mentre i problemi Brawl Stars per la connessione al server continuano copiosi in questo sabato, va segnalato quanto segue. Non più di una decina di ore fa, gli sviluppatori hanno provveduto ad una approfondita manutenzione proprio dei server per superare un bug noto e sperimentato nel recente passato dai giocatori. Le misure intraprese degli esperti potrebbero aver avuto delle conseguenze sulle anomalie odierne ma ne avremo magari la conferma solo nelle prossime ore con eventuali dichiarazioni da parte di Supercell.