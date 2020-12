L’aggiornamento MIUI 12.5 per smartphone Xiaomi è stato annunciato solo di recente come update intermedio prima del rilascio della versione software più corposa MIUI 13. Il progetto in se sembrava non essere così maturo e imminente, eppure in queste ore apprendiamo che le intenzioni del produttore cinese potrebbero essere quelle di rendere disponibile il pacchetto in tempi davvero rapidissimi.

Come riporta anche la fonte GizChina, Jin Fan a capo del dipartimento software Xiaomi ha parlato di primo rilascio della MIUI 12.5 addirittura entro fine dicembre, dunque prima che scocchi l’ora del nuovo anno 2021. Un passo decisivo e fondamentale che non può non dar merito a tutto il team di esperti e sviluppatori al soldo di Xiaomi, sempre celeri nei rilasci per un gran numero di dispositivi.

Cosa porterebbe con se il nuovo aggiornamento MIUI 12.5? Trattandosi di un update incrementale, non c’è di certo da aspettarsi uno stravolgimento dell’esperienza utente ma sono previste comunque delle modifiche grafiche all’interfaccia nel momento in cui si preme il pulsante di accensione, per il controllo del volume, la gestione delle app aperte e delle animazioni. Tra le nuove funzioni ci dovrebbe essere quella che consentirà la conversione rapida delle foto in formato PDF direttamente dalla Galleria e un rinnovato ordine dei comandi della fotocamera.

Il primo rilascio dell’aggiornamento MIUI 12.5 così repentino nei prossimi giorni investirà magari prima gli esemplari cinesi dei device del brand. Ciò non vuol dire che altrove, dunque anche da noi, si dovrà aspettare molto per il passaggio software. Alcuni modelli dovrebbero ricevere l’update in abbinamento all’aggiornamento Android 11. L’ultima versione del sistema operativo Google è stata invece messa già a disposizione di altri dispositivi con l’interfaccia MIUI 12 già a disposizione di molti. Insomma, il supporto post vendita del produttore è stato encomiabile in questo 2020 e si appresta ad esserlo anche nel 2021.