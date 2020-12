A Natale si è tutti più buoni, e in tal senso COD Black Ops Cold War si è voluto superare. Lo sparatutto di Treyarch, approdato sugli scaffali durante le ultime settimane, è in poco tempo divenuto mattatore della scena videoludica.

Preventivabile per un franchise che ha dominato la scena nell’ultimo ventennio, e che nel 2020 ha fatto la parte del leone con Warzone. Il Battle Royale ha dato nuovo lustro a un marchio che fa parlare i numeri. E questi ultimi, nel prossimo futuro, potrebbero essere destinati a subire una netta impennata.

Per convincere tutti i dubbiosi che ancora non hanno fatto propria una copia di COD Black Ops Cold War i vertici della compagnia responsabile hanno pensato alla più classica delle strategie. Dare un assaggino bello sostanzioso, e soprattutto gratuito, delle dinamiche ludiche per poi chiudere i rubinetti. Una settimana il tempo a disposizione dei giocatori per farsi un’idea, periodo oltre il quale occorrerà comprare il gioco completo.

COD Black Ops Cold War gratis, come provarlo

La possibilità di approcciare a COD Black Ops Cold War è già presente, e durerà fino al prossimo giovedì 24 dicembre. In tempo per lasciare gli utenti liberi di trascorrere le festività con i propri familiari più stretti. Per sfruttare l’opportunità offerta da Activision sarà necessario esclusivamente scaricare il gioco da Playstation Store.

E sarà una settimana bella intensa per il gioco, dal momento che gli addetti ai lavori hanno pensato a una struttura molto particolare. La grande mole di contenuti presenti all’interno della modalità multigiocatore poteva spaesare. E magari mandare in tilt l’utente che sente di avere poco tempo a disposizione per provare tutto. Ecco perché il team di sviluppo ha organizzato il tutto in due fasi, con i contenuti che andranno a sbloccarsi progressivamente. La prima fase terminerà nella giornata di lunedì, e in questo frangente arriveranno ulteriori contenuti da testare.

Insomma, si preannuncia una settimana particolarmente bollente per gli appassionati di sparatutto. Che sia il preludio a un bell’auto regalo da trovare sotto l’albero?