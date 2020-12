Non che vi fossero molti dubbi a riguardo, ma ora il rinnovo di Virgin River 3 è finalmente ufficiale. La serie romantica di Netflix tratta dai romanzi di Robyn Carr è stata rinnovata per una terza stagione da ulteriori 10 episodi, che secondo diverse indiscrezioni sarebbe anche già entrata in produzione (gli attori sono stati avvistati sul set).

Zibby Allen e Stacey Farber si uniranno al cast di Virgin River 3, attesa per il prossimo autunno/inverno su Netflix (tempi tecnici e imprevisti da pandemia permettendo).

Le due attrici debutteranno al fianco dei volti della serie di ritorno in Virgin River 3, Alexandra Breckenridge e Martin Henderson nei panni dei protagonisti Melinda e Jack, Lauren Hammersley nei panni di Charmaine, Tim Matheson (Doc), Annette O’Toole (Hope), Colin Lawrence (Preacher), Grayson Gurnsey (Ricky) e Sarah Dugdale (Lizzie).

L’attrice di The Flash e Grey’s Anatomy Zibby Allen, che entra come volto regolare in Virgin River 3, sarà l’interprete di Brie, la sorella di Jack, presentata da Netflix come “un avvocato che è intelligente, forte, coraggioso e molto divertente“.

Inoltre, Stacey Farber di Saving Hope entra nel cast in un ruolo ricorrente, quello di Tara Anderson, la figlia di Lilly: la ragazza aiuterà sua madre con la piccola Chloe mentre i suoi altri tre fratelli vivono lontano da casa.

Virgin River 3 ripartirà dall’enorme cliffhanger del finale della seconda stagione, quando Mel scopre che qualcuno ha sparato a Jack lasciandolo senza conoscenza sul pavimento del suo bar: il mistero sull’aggressore troverà risposta nei primi episodi, come ha confermato la showrunner della serie Sue Tenney, che ha anche comunicato l’intenzione di andare ben oltre la terza stagione con l’adattamento della serie di romanzi rosa di Robyn Carr.

Anche Virgin River 3 avrà 10 episodi come le prime due stagioni e dovrebbe arrivare su Netflix nel periodo pre-natalizio, ma la data d’uscita ufficiale sarà annunciata solo una volta che la serie sarà entrata in post-produzione.