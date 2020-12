In Wild Life degli One Republic non c’è banalità della frivolezza, quella che ti fa dire “la vita è matta e tu devi essere matto”. Ryan Tedder e soci puntano in alto e lo fanno nel contesto del film Cloud disponibile su Disney+. Il film, infatti, racconta la vita di Zach Sobiech, un diciassettenne affetto da cancro alle ossa che però ha la musica nel sangue.

Se vogliamo parlare di resilienza qui possiamo farlo senza rischiare di passare per teenager che si tatuano la parola dopo l’ennesima delusione proto-amorosa. Alcune scene di Cloud, infatti, sono presenti nel video ufficiale di Wild Life degli OneRepublic.

Con questo singolo la band statunitense offre un’altra anticipazione dell’album Human che avremmo ascoltato quest’anno, nel maggio 2020, se il Covid-19 e tutte le sue terribili conseguenze non si fosse messo in mezzo. Per questo Human, il quinto album degli One Republic, uscirà nel 2021.

Wild Life degli One Republic arriva dopo la collaborazione con i nostri Negramaro in Better Days – Giorni Migliori. Intanto la band di Ryan Tedder è pronta per tornare in Italia nel 2021 con due date, il 31 ottobre a Milano e il 1° novembre a Padova, concerti che per via del Covid hanno subito uno slittamento rispetto alle date previste per il 2020.

In questo brano, in rotazione radiofonica da oggi 18 dicembre, troviamo atmosfere che ricordano spazi immensi grazie all’apporto del riverbero e dei cori, quasi un momento sonoro celebrativo sull’importanza di risalire da ogni difficoltà senza mai tenersi fermi sui problemi. Negatività, quelle da cui bisogna fuggire, che possiamo trasformare nel concime dal quale rinascere.

Wild Life degli One Republic è tutto questo: un inno alla vita nel contesto di un film vero e sincero, l’ennesima anticipazione dell’album Human e un modo intenso per salutare il 2020 nella speranza di accogliere un nuovo anno migliore di questo.

I’m staring at the sudden waterfalls

Tears that don’t make sense to me at all

This life’s what happens when you’re making plans

Don’t know what happens next or where I stand

Wanna live this wild life, wild, every day, woo

Wanna say the things people never say, woo

I’ll take all the love and all the pain, yeah

Wanna live this wild life, wild, today

Oh, woo-ooh, woo-ooh

Give me all your love and all your pain

Gon’ live this wild life, wild, today

I’m staring at these fading signs ahead

But all these times just fill me up with dread

But life’s what happens when you’re making plans, woo

Dive or step right in, but please don’t stand, oh

Wanna live this wild life, wild, every day, woo

Wanna say the things people never say, woo

I’ll take all the love and all the pain, yeah

Wanna live this wild life, wild, today

Oh, woo-ooh, woo-ooh

Give me all your love and all your pain

Gon’ live this wild life, wild, today