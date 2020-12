Find My Way di Paul McCartney arriva come primo estratto da McCartney III, probabilmente l’album più atteso dell’anno. Sì, perché con questo nuovo disco di inediti lo storico bassista dei Beatles chiude il cerchio e lo fa con la fiamma ossidrica. McCartney III esce come capitolo conclusivo dei precedenti McCartney (1970) e McCartney II (1980). La venuta al mondo si celebra oggi, venerdì 18 dicembre, con un primo schianto di questa esperienza maturata durante il rockdown.

Find My Way di Paul McCartney ha tutto ciò che è tipico del brit pop, della beat generation, del pop e del Regno Unito più prolifico: c’è la batteria che snocciola un riff minimale ma efficace, c’è la chitarra che dialoga col clavicembalo, ci sono i fiati sintetici e ci sono i cari. Fiati sintetici ma non per questo meno degni di attenzione. Paul li spolverizza come cannella sullo strudel, ripete con ossessione i due accordi della strofa, anticipa il ritornello con un falsetto, sviolina con la distorsione e fa pulsare il basso come se si fosse dimenticato di trovarsi nel 2020.

In Find My Way di Paul McCartney scopriamo la one man band che trionfa: Macca ha suonato e registrato tutti gli strumenti e per farlo è partito da un tappeto di basso e batteria. Il resto è stato suonato live. Il risultato è sorprendente, se pensiamo che tutto è iniziato negli anni ’90 quando l’artista britannico si è rimesso al lavoro sull’inedito When Winter Comes, ciò che oggi ritroviamo in McCartney III con il titolo Long Tailed Winter Bird.

Il lavoro titanico viene fuori nel video ufficiale di Find My Way di Paul McCartney: il regista Roman Coppola ha installato 46 videocamere per registrare l’opera di Sir Paul, due anni dopo Egypt Station, il disco che oggi suona come una realtà ormai fin troppo lontana da quella della pandemia.

Verse 1

Well I can find my way

I know my left from right

Because we never close

I’m open day and night Verse 2

I know my way around

I walk towards the light

I’m open round the clock

I don’t get lost at night Middle

You never used to be

Afraid of days like these

But now you’re overwhelmed

By your anxieties

Let me help you out

Let me be your guide

I can help you reach

The love you feel inside I know my way around

I walk towards the light

I’m open round the clock

I don’t get lost at night

