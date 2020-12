Altra svolta particolarmente importante quella che stiamo vivendo oggi 18 dicembre, a proposito della piena distribuzione di un aggiornamento delicato ed atteso come quello impostato su EMUI 11. Finalmente, da Huawei, arriva un segnale chiaro per utenti globali, a proposito del pacchetto software nella sua versione stabile e definitiva. In sostanza, ci apprestiamo ad uscire dalla versione beta con almeno quattro dispositivi nel corso delle prossime ore, secondo le informazioni fino a questo momento disponibili.

Pronto EMUI 11 al debutto su almeno quattro Huawei in Europa

Gli ultimi bollettini riguardanti la distribuzione del pacchetto software ci arrivano direttamente da una fonte come Huawei Central, secondo cui il produttore asiatico ha ormai ultimato il programma beta per i suoi top di gamma. In sostanza, dopo il completamento del processo beta EMUI 11 per gli utenti globali, la società ha iniziato a inviare gli aggiornamenti EMUI 11 stabili con le nuove funzionalità per gli smartphone che da sempre hanno avuto modo di godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista.

Sto parlando dei vari Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro+ e Mate 30 Pro. Un gran bel segnale anche per il pubblico italiano, che con ogni probabilità inizierà a ricevere la notifica via OTA nel corso del fine settimana, in modo da scaricare in pochi minuti l’aggiornamento con EMUI 11 sul proprio dispositivo. Secondo quanto raccolto fino ad oggi, i prodotti in questione ricevono EMUI 11 attraverso la versione stabile 11.0.0.151, le cui dimensioni di aggiornamento ammontano a 2,37 GB.

Dunque, se da un lato procede senza particolari intoppi lo sviluppo di EMUI 11 in versione beta per dispositivi meno recenti, come abbiamo osservato pochi giorni fa a proposito della serie Huawei Mate 20, allo stesso tempo occorre concentrarsi anche sull’aggiornamento stabile e definitivo. Che ne pensate dell’ultima mossa in ordine di tempo da parte del produttore asiatico?