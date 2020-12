Non ci saranno altri ritorni in Grey’s Anatomy 17 oltre quelli già visti finora nei primi sei episodi trasmessi da ABC (in Italia su Fox): a confermarlo è la showrunner Krista Vernoff, che però conferma almeno un’altra apparizione di Patrick Dempsey nei panni di Derek Shepherd nel resto della stagione.

Secondo la capo-sceneggiatrice, i rumors che si stanno ricorrendo su eventuali altri ritorni in Grey’s Anatomy 17 in massa – come farebbe ipotizzare l’indicazione di IMDb.com – sono da ritenersi infondati. Al momento, oltre Dempsey e TR. Knight (George O’Malley), non sono stati scritturati altri ex interpreti della serie per apparizioni-lampo nei sogni di Meredith, malata di Covid e in condizioni critiche nel finale di metà stagione.

L’unica certezza è che “vedrete di nuovo McDreamy nella seconda metà della stagione“, ha detto la Vernoff a Variety, commentando il finale invernale trasmesso da ABC il 17 dicembre. Non sono però previsti altri ritorni in Grey’s Anatomy 17, almeno per il momento: “Abbiamo delle speranze, ma non abbiamo ancora nulla di nuovo da segnalare“, ha dichiarato la showrunner, smontando peraltro anche uno degli indizi ritenuti più credibili, quello basato sulle informazioni di IMDb.com.

La Vernoff ha precisato che il tanto circolato dettaglio del database aggiornato al 2020 per alcuni volti storici della serie – Katherine Heigl, Sandra Oh, Sarah Drew, Sara Ramirez, Jessica Capshaw ed altri – in realtà “è stato un problema tecnico su IMDb“. Quando la Vernoff l’ha visto, tramite il suo figliastro, ha esclamato sorpresa “Oddio, magari!“, ma a suo dire quell’indicazione non ha alcun fondamento nelle decisioni della produzione. D’altro canto, è anche vero che la Vernoff non conferma né smentisce l’altra ipotesi circolata in questi giorni, quella di un ritorno di Eric Dane nei panni di Mark Sloan: “Chiedere è lecito, ma non posso rispondere!“.

La grande risonanza che ha avuto l’apparizione a sorpresa nella première di stagione di Patrick Dempsey, con successivi rumors a catena su altri probabili ritorni in Grey’s Anatomy 17, ha sorpreso anche il cast tecnico e i produttori: “Debbie Allen mi ha detto: ‘Sono così avidi! Hai appena dato loro McDreamy!” ha commentato la Vernoff in riferimento alla voglia dei fan di ritrovare vecchi interpreti del medical drama sullo schermo, anche se solo nella dimensione onirica dei sogni di Meredith.

La pausa di Grey’s Anatomy 17 dallo schermo durerà quasi tre mesi: negli USA la programmazione ripartirà solo il 4 marzo per i restanti episodi della stagione, probabilmente solo 10.