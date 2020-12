Una brutta notizia per gli italiani e gli europei in generale. I Samsung Galaxy S21, in tutti e tre i modelli di lancio, dovrebbero giungere senza auricolari e pure senza caricabatteria da parete nella confezione al momento del loro lancio. Le voci circolano da tempo ma oggi 18 dicembre il noto e autorevole leaker Roland Quandt, attraverso il suo profilo Twitter, non ha lasciato spazio a dubbi. I due importanti accessori mancheranno completamente dalla confezione di vendita e la mente non può che fare un paragone diretto con gli ultimi iPhone 12 per i quali è stata rispettata la stessa scelta, lo scorso autunno.

A dire la verità, proprio i melafonini Apple di questo 2020 sono stati oggetto di una campagna denigratoria di Samsung per la mancanza di auricolari e caricabatteria nella scatola di vendita. Eppure, il produttore sudcoreano si appresterebbe a fare la stessa specifica scelta e pure in un mercato cruciale come quello europeo, almeno secondo quanto affermato dall’informatore Roland Quandt a cui è impossibile non dare ascolto. Il leaker non ha nominato altri mercati ma a questo punto è ipotizzabile che altrove, ad esempio negli Stati Uniti, i due accessori arriveranno.

Il Samsung Galaxy S21 dovrebbe supportare la ricarica rapida da 25 W e dunque in alcuni mercati potrebbero esserci dei caricabatterie da 25 W nella confezione. Purtroppo questo non sarebbe il destino riservato ai futuri acquirenti italiani che dovranno dunque utilizzare gli auricolari utilizzati su precedenti smartphone o dovranno acquistarne di nuovi. Per quanto riguarda la funzione di ricarica, la confezione conterrà il classico cavetto da collegare al computer ma non l’alimentatore da parete. Se ci si vorrà dotare di questa componente, bisognerà procedere ad un acquisto a parte o arrangiarsi con quanto già in dotazione per altri device pregressi.

Difficile è pensare che gli italiani e più in generale gli europei apprezzeranno la decisione di Samsung, soprattutto dopo quanto detto ai danni di Apple dopo l’uscita dell’iPhone 12. la mancanza degli accessori potrà di certo essere giustificata con una scelta eco-friendly ma di certo la decisione potrebbe essere stata presa invece per risparmiare sui costi di produzione.