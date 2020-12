La penna della giornalista e opinionista sa diventare uno stiletto, e di questo abbiamo prova nel post in cui Selvaggia Lucarelli provoca Fedez toccando l’argomento della beneficenza di cui si è tanto parlato in questi giorni.

Il dibattito, oggi, si sposta su due piani: Fedez e Morgan. Il primo ha regalato 5000 euro a 5 lavoratori facendo arrabbiare Fabio Volo e il Codacons, ma il suo 2020 volge al termine con due buone notizie: la figlia in arrivo e la partecipazione a Sanremo nel 2021 insieme a Francesca Michielin con il brano Chiamami Per Nome.

Il secondo, Morgan, è il grande assente dal Festival e la sua esclusione è giù un hot topic dal momento che Marco Castoldi non è stato convocato nemmeno tra i giurati di Sanremo Giovani. Per questo l’ex Bluvertigo ha iniziato la sua protesta contro Amadeus a colpi di screenshot sui social.

Selvaggia Lucarelli, del resto, si è già schierata contro l’esclusione di Morgan in un post pubblicato sui social questa mattina, un messaggio in cui ha sottolineato che la kermesse del 2021 vedrà la partecipazione di Bugo e non del suo ex partner in crime. In ultima battuta Selvaggia Lucarelli provoca Fedez e lo fa con il tasto della beneficenza.

Sì, perché il rapper e imprenditore milanese specialmente nel 2020 si è messo in prima linea sia con le donazioni a favore del San Raffaele di Milano che per gli artisti, con l’iniziativa Scena Unita per compensare le perdite dovute alla pandemia. Scena Unita e il giro per Milano in stile Babbo Natale con una Lamborghini al posto della slitta trainata da renne sono ancora motivo di dibattito, una polemica che oggi si accende in funzione dell’arrivo a Sanremo.

“Allora adesso se è tanto capace di fare beneficenza Fedez regala la sua partecipazione a Sanremo a Morgan. Vojo vedè”, con queste parole Selvaggia Lucarelli provoca Fedez, che ancora non ha replicato.