Tutti i tifosi italiani si preparino: le partite di Champions League su Amazon Prime sono state confermate in via ufficiale dallo stesso colosso di Jeff Bezos, in particolare dalla sua divisione italiana. Dal prossimo torneo della Coppa dei Campioni, alcune particolari sfide potranno essere viste anche dagli abbonati alla ben nota piattaforma.

Le partite della Champions League su Amazon Prime saranno alcune tra le più importanti previste per ben un triennio, quello che include il periodo che va dal 2021 al 2024. Più in particolare il colosso americano ha acquistato i diritti per quelle sfide che si svolgeranno nella giornata del mercoledì. Non si tratterà di un’esclusiva assoluta ma l’obiettivo della trasmissione è stato comunque raggiunto dopo la vittoria del bando della UEFA specifico.

Oltre alla possibilità di vedere le partite di Champions League su Amazon, sempre gli abbonati al servizio, avranno anche una esclusiva assoluta, quella che riguarda la Supercoppa Europea. Questa si svolgerà tra due sfidanti particolari, i vintori della Champions League appunto e della Europa League.

Insomma, Amazon porta a casa un bel bottino con i diritti conseguiti per le partire del mercoledì di Champions League. Al contrario , per gli altri bandi della UEFA, dall’esclusiva del martedì e della finale fino a tutte le altre 104 sfide, sono risultate aggiudicatrici in parte Sky e in parte Mediaset.

Come chiarito nel comunicato ufficiale di Amazon, ci si impegna ad offrire ai tifosi italiani una fantastica esperienza di visione delle più importanti sfide calcistiche che ci attendono a partire dal prossimo anno. Il nuovo servizio garantito, non c’è dubbio, darà una nuova spinta agli abbonamenti Amazon Prime da parte degli utenti italiani che potranno beneficiare contemporaneamente di tanti altri contenuti come serie TV, film, documentari, canali per bambini, oltre ai servizi di consegna in un giorno lavorativo di milioni di prodotti venduti dal noto e-commerce.