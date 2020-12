Ci sono problemi Instagram diffusi in questa mattimana del 18 dicembre, non funziona il social network delle immagini almeno a partire dalle ore 11 di questo venerdì per una buona fetta di utenti italiani. Non si tratta di un vero e proprio down del servizio, piuttosto di anomalie vistose, come i crash improvvisi dello strumento che non permettono di visualizzare i feed dei contenuti, caricare store e anche altro.

Come al solito Downdetector, ci fornisce la fotografia esatta dei malfunzionamenti in corso con un numero cospicuo di segnalazioni di disservizi, per il momento, nell’ordine delle centinaia. In particolar modo, i problemi Instagram di questi minuti riguarderebbero un po’ tutti gli utenti, senza alcuna distinzione tra chi utilizza l’app social da un iPhone, piuttosto che da un dispositivo Android. La situazione è in continuo divenire dunque le cose potrebbero anche cambiare nei prossimi minuti.

Non è raro che i problemi Instagram si verifichino in orari centrali della giornata ma anche a notte tarda. Il social ci ha abituati, engli ultimi tempi a numerosi disservizi che, almeno nella maggior parte dei casi, rientrano in brevissimo tempo. Come al solito e anche in questo caso, le anomalie maggiori riguardano il caricamento di nuove storie all’interno del profilo.

Per il momento non si registrano feedback ufficiali sulla reale natura dei problemi Instagram di oggi. Questo primo approfondimento non mancherà di essere aggiornato con nuovi dettagli sul down circoscritto, non appena disponibili.

Aggiornamento 11:50 – Mentre continuano i problemi Instagram per un numero importante di utenti, può essere ipotizzata una probabile causa dei malfunzionamenti. Nelle scorse ore, sul Play Store, è stata rilasciata una nuova versione dell’app social per utenti Android. Nel recente passato, fin troppo spesso, nuove versioni del servizio hanno scatenato anche anomalie vistose. Potrebbe essere anche questo il caso ma si attendono, a tal proposito, delle conferme.