Il nuovo album di Adele potrebbe arrivare molto presto. Ad assicurarlo è Matt Chamberlain dei Pearl Jam, che è stato con lei in studio di registrazione per mettere a punto la prossima prova di studio dopo 5 lunghi anni di silenzio.

Come di consueto, le notizie non arrivano dalla diretta interessata ma da una delle persone che l’affiancano in questo lungo percorso di incisione, nel quale l’artista cercherà di superare se stessa dopo il grande successo di 25.

Gli aggiornamenti arrivano da una voce illustre, quella di Matt Chamberlain dei Pearl Jam, che in questi giorni si è trovato in studio con Adele. La notizia si è diffusa sul web in maniera rapida, fino a riaccendere le speranze dei fan che attendono un nuovo album come l’aria.

Il batterista, ormai ex Pearl Jam, ha deciso di rivelare qualcosa di più rispetto a quanto sia noto sul prossimo lavoro di Adele. Il musicista ha reso le sue dichiarazioni all’emittente SiruisXM’s, aprendo una parentesi sul suo percorso professionale che, di recente, ha incontrato quello della grande voce di Skyfall.

Chamberlain ha quindi dichiarato di essersi sentito completamente perso al solo sentire la voce di Adele, durante una delle ultime sessioni in studio che hanno dedicato al nuovo album di inediti di prossimo rilascio. La sua presenza all’interno del prossimo disco è stata voluta espressamente da Adele, che avrebbe richiesto la sua presenza in alcuni dei brani dell’album.

Ecco alcune dichiarazioni di Chamberlain, già in forze alle squadre di numerosi artisti di spicco, come Bob Dylan, David Bowie ed Elton John:

“Credo che persone del genere, così iconiche, siano semplicemente assurde per tutto il tempo, semplicemente perché tu sei finito nel loro mondo, in quel preciso momento, lavorando fianco a fianco. Nell’arco dell’ultima settimana ho avuto modo di lavorare a dei nuovi brani con Adele. Sentire quella voce nelle mie cuffie mi ha fatto venire i brividi. È stato tutto così emozionante e potente. Conoscete tutti la voce ma essere dall’altra parte della stanza rispetto a qualcuno che riesce a fare tutto quello, è semplicemente folle. Sentirla alla radio è un conto, ma averla lì nella stessa stanza sprigiona tutt’altra energia”.

Le rivelazioni di Matt Chamberlain non sono però andate oltre il consentito, senza riferimenti al periodo di uscita del nuovo album di Adele che sarà destinato – con tutta probabilità – al 2021. Il musicista ha aggiunto che Adele starebbe collaborando con Rick Nowels, senza rinunciare alla batteria di Chamberlain. Il disco sarà anche l’erede naturale di 25, con il quale ha conquistato un Grammy nella categoria Album Of The Year e un Brit Award come British Album of the Year.