Durante la mia diretta WE HAVE A DREAM del martedì sera mi sono collegato con Paola Iezzi a Stoccolma… Ma raccontiamo dall’inizio.

Al Roxy Bar negli anni ’90 ho ospitato più volte due bimbette, Paola e Chiara. Credo pure che le sorelline abbiano fatto da me la loro prima apparizione televisiva. Ricordo che amavano l’Irlanda. Poi ognuna ha seguito la sua strada. Quando nel 2008 inaugurai a Milano, in Piazza Duomo, la mostra “Rock & Music Planet”, tra i tanti artisti intervenuti ci furono anche loro. In questi giorni, riordinando le foto, mi sono imbattuto anche in quelle di loro due tra i cimeli rock. Così le ho mandate a Paola. Questa è la conversazione via whatsapp che ha seguito l’invio delle foto:

“Ma che belle foto!!!!! Ciao Red!!!!!”

Ciao bimba, tutto bene? Che combini?

“Che bello sentirti. Sono a Stoccolma che faccio il mio disco con dei super produttori svedesi”

Azz

“E sono felice come mai sono stata. Dio salvi la musica”

Vuoi fare martedì sera un collegamento da Stoccolma con la mia diretta WE HAVE A DREAM?

“Reeeeed, martedì credo di essere in studio a lavorare. A che ora?

Dalle 21 alle 23, scegli tu

“Allora appena sento il mio produttore capisco gli orari e ti aggiorno. Spero si riesca, ma nel caso non posso fare un collegamento lungo perché ci interrompiamo con il lavoro per farlo e non posso interrompermi per troppo. Sicuramente credo sia meglio le 21, però appena ho più info ti dico Red! Grazie mille per la proposta”

Il primo martedì non è stato possibile perché il lavoro nello studio non permetteva distrazioni. E Paola doveva rientrare. Poi ha deciso di rimanere a Stoccolma ancora e così la settimana successiva mi sono collegato con lei mentre era nel suo hotel a Stoccolma.

Nel video qui allegato trovi la versione integrale della nostra conversazione e alcuni video musicali che la vedono protagonista. Le ho fatto anche la sorpresa di mostrarle la sua performance del 5 febbraio 2009 quando l’avevo invitata ad esibirsi al Teatro Dal Verme di Milano in occasione della serata “Alliance for Africa”. Tra le personalità presenti c’era anche il mio amico Bob Geldof. Gli avevo chiesto di cantare “Redemption song” di Bob Marley, ma lui aveva declinato questa mia proposta in quanto era lì in versione ufficiale come artefice di Band Aid, Live Aid e Live8. Non so perché, ma sentii che Paola poteva cantare “Redemption Song”, così la chiamai e lei ne fu entusiasta. Non aveva mai visto questa registrazione e, mentre la trasmettevo, lei si è davvero commossa.

In attesa della pubblicazione del suo album pop fatto a Stoccolma, goditi questo video che ritrae una meravigliosa ragazza e artista. Non solo perché è bellissima come aspetto.

www.redronnie.tv