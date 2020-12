Nato nel 2017, Fortnite è riuscito in poco tempo ad imporsi come uno dei fenomeni videoludici più trascinanti di sempre. Merito degli sviluppatori di Epic Games, che hanno avuto l’intuizione di arricchire la propria esperienza sparacchina con una avvincente modalità Battaglia Reale gratuita, da giocare in multiplayer online su un po’ tutte le piattaforme attualmente in commercio – comprese le console next-gen PS5, Xboxc Series S e Xbox Series X. Il resto è storia, con tante Stagioni a susseguirsi sulla grande isola di gioco negli ultimi tre anni, così come collaborazioni, concerti, irruzioni di personaggi amatissimi e persino eventi speciali.

Non a caso, il team americano si prepara a rallegrare i match della sua ampia community con un nuovo evento a tempo di Fortnite Battle Royale, naturalmente dedicato al Natale. Si tratta di Operazione coi Fiocchi, già al centro di diverse indiscrezioni nelle passate settimane. E ora finalmente pronto a partire. Sì perché, salvo sorprese dell’ultimo minuto, è proprio la data di oggi quella scelta da Epic Games per dare il via ai festeggiamenti invernali nella Battaglia Reale. A dircelo sono gli instancabili dataminer, che analizzando i file dell’ultimo aggiornamento del videogame hanno confermato la data e l’ora d’inizio. L’evento a tempo inizierà allora alle ore 15:00 di oggi, venerdì 18 dicembre 2020, e proporrà ai giocatori una corposa serie di sfide.

Operation Snowdown (Winterfest) should start tomorrow! — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) December 17, 2020

Come da tradizione, grazie alle sfide speciali tutti i giocatori di Fortnite Capitolo 2 potranno ottenere tantissimi punti esperienza ma anche delle ricompense esclusive, tra le quali troviamo le skin Snowmando e Frost Squad. Tra le altre ricompense ci sono anche due coperture per armi e veicoli, deltaplani, picconi e tanti altri oggetti estetici. Nel corso dell’evento Operazione coi Fiocchi dovrebbero arrivare anche armi e oggetti esclusivi, dal momento che nelle sfide vengono citati fucili a carica e trappole congelanti, così come un rinnovo del negozio in game. Cosa ne dite, siete pronti a gettarvi nella mischia?