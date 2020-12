Strada in discesa per il Samsung Galaxy S20 FE, che, come riportato da ‘SamMobile‘, sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 11 con One UI 3.0, a partire dal mercato russo. Il firmware di riferimento risponde alla sigla G780FXXU1BTL1, con inclusa la patch di sicurezza di dicembre 2020. Il peso generale è parecchio ingente: circa 6.3GB, che fareste meglio a scaricare sotto rete Wi-Fi per evitare di perdere un quantitativo importante del vostro traffico dati. Un aggiornamento arrivato prima di quel che ci si potesse aspettare, dal momento che l’upgrade con Android 11 e One UI 3.0 avrebbe dovuto essere distribuito a bordo del Samsung Galaxy S20 FE nel periodo compreso tra gennaio e febbraio, in base al mercato di destinazione (il colosso di Seul ha anticipato le cose di qualche settimana, dimostrandosi ancora una volta all’altezza della propria fama).

Possibile che già a partire dai prossimi giorni l’aggiornamento venga esteso ad altri Paesi. La major-release, insieme all’ultima versione dell’interfaccia proprietaria del colosso di Seul, ricordiamo garantire un design maggiormente ottimizzato, ad sezione inedita per quel che riguarda le conversazioni nell’area delle notifiche, un widget di riproduzione multimediale e controlli del volume ricollocati. Sono state migliorate anche le app native, come il calendario, i messaggi, i contatti, il telefono, il browser, il promemoria e la tastiera. La One UI 3.0 introduce anche ottimizzazioni generali per la funzione di benessere digitale e del controllo parentale.

Non sappiamo dirvi se, in qualche modo, l’aggiornamento sia in grado di risolvere i residui problemi del touchscreen (risposta in ritardo e mancata precisione degli input) che purtroppo stanno affliggendo il Samsung Galaxy S20 FE. Dateci qualche giorno per verificarlo e vi faremo sapere non appena possibile. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.