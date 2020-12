Si entra nel vivo delle offerte Gamestop legate al Calendario dell’Avvento 2020, la marcia d’avvicinamento al Natale. E come sempre non mancano intriganti spunti per tutti gli appassionati di videogiochi.

Come ogni anno, il rivenditore si presta a essere uno sparring partner ideale per le compere e per i regali natalizi. Grazie al vasto assortimento di prodotti a tema videoludico, conditi da succulenti sconti a cui è difficile dire di no.

Ed è una cavalcata cominciata ormai da diverse settimane, e che ha portato al cospetto degli utenti numerose proposte. Oggi il focus si sposta quasi esclusivamente sul mondo degli sport, sebbene non manchino opzioni diverse. D’altronde lo abbiamo detto, gli spunti sono intriganti per tutti gli appassionati del media videoludico.

Offerte Gamestop tra calcio, motori e tanto altro

Apriamo quindi la nostra rassegna delle offerte Gamestop per la giornata odierna partendo da uno dei titoli più giocati in assoluto. Parliamo di FIFA 21, il titolo calcistico di Electronic Arts che continua a dominare le classifiche di vendita anche a mesi di distanza dalla sua uscita. Se si assiste a tagli sul prezzo come quello odierno, fissato a 34.98€, non è difficile immaginare il perché.

Un prezzo analogo anche per un altro videogioco legato al mondo dello sport, o sarebbe meglio dire del motorsport. La stagione è ormai finita, ma con F1 2020 le sfide del circus motoristico possono continuare tranquillamente in salsa digitale. E magari qualche gioia alle rosse Ferrari potrebbero portarla proprio i videogiocatori, almeno nella classifica virtuale.

Non manca la possibilità di sfogare la propria rabbia, con la giusta tecnica, in UFC 4. Botte da orbi, in salsa digitale, in un titolo in cui sarà la tecnica a farla da padrona. Con uno sguardo chiaramente anche allo spettacolo.

Anche Dirt 5 e Kingdom Hearts 3 si uniscono alla festa, entrambi venduti a 14.98€ l’uno, in un tripudio di offerte Gamestop che non possono non intrigare una platea assai vasta ed eterogenea. Per tutti gli altri titoli attualmente omaggiati di sconto, vi rimandiamo alla sezione dedicata sul sito del rivenditore.