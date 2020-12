Sta prendendo piede in rete la voce riguardante il presunto infortunio di Berardi, a pochi giorni dall’attesa sfida tra Sassuolo e Milan. Stando alle ultime indicazioni sulle formazioni, infatti, l’unica novità davvero interessante dovrebbe riguardare il ritorno tra gli ospiti di Theo Hernandez, dopo lo stop ed il lieve affaticamento muscolare che ha indotto Pioli ad escluderlo dal match di Marassi contro il Genoa. Ebbene, le cose stanno migliorando per l’infermeria rossonera, anche se questo dovrebbe essere l’unico rientro tra i titolari.

Se da un lato Theo Hernandez ha confermato le buone sensazioni che ho condiviso con voi nella giornata di ieri, allo stesso tempo bisogna concentrarsi anche su Ibrahimovic. Dopo lo stop di Napoli, infatti, lo svedese sta facendo di tutto per andare quantomeno in panchina al Mapei Stadium. Per il resto, la formazione del Milan in vista della delicata trasferta sul campo del Sassuolo non dovrebbe cambiare più di tanto rispetto a quanto osservato contro il Genoa.

Il presunto infortunio di Berardi e le probabili formazioni di Sassuolo-Milan

Per quanto riguarda gli uomini di De Zerbi, al momento non ci sono conferme sul presunto infortunio di Berardi. L’esterno dovrebbe giocare come al solito largo a destra, mentre al centro dell’attacco potrebbe rivedersi Caputo, dopo l’apparizione nel finale a Firenze e lo stop che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi. Occhio a centrocampo, con la pesante assenza di Locatelli ed il probabile ritorno tra i titolari per Maxime Lopez. Altre valutazioni verranno fatte solo nella giornata di domani.

Insomma, con le probabili formazioni di Sassuolo-Milan stiamo andando verso scelte molto chiare da parte dei due allenatori. Per ora, non posso fare altro che smentire le voci delle ultime ore che hanno parlato di un possibile infortunio di Berardi, senza alcuna fonte a sostegno.