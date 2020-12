NCIS 18 ha debuttato negli Stati Uniti su CBS S solo a metà novembre ed è già andata in pausa natalizia: la serie tornerà in onda con la première di metà stagione martedì 19 gennaio, con un doppio episodio – 4° e 5° – che vedrà anche il ritorno di un volto familiare per gli spettatori.

CBS ha rivelato che il ritorno di NCIS 18 a gennaio vedrà la serie in onda con un primo episodio diretto dal membro del cast Rocky Carroll, seguito da un secondo che dovrebbe finalmente concludere la trama ambientata nei flashback, con la crociata di Gibbs e Fornell contro il cartello della droga responsabile dell’overdose di Emily.

Attenzione Spoiler!

Il ritorno in tv di NCIS 18 vedrà una guest star apparire per la prima volta dopo un anno di assenza: si tratta della moglie di McGee, Delilah, in vacanza con lui alle Bahamas. Un soggiorno che in realtà si trasforma ben presto in una missione ad alto rischio, quando il caso di un omicidio su cui la squadra sta indagando rivela legami con l’isola su cui la coppia si trova in vacanza.

Il ritorno in scena di Delilah in NCIS 18 segna la prima apparizione di Margo Harshman nel ruolo dal febbraio 2019. L’attrice apparirà anche nel secondo episodio in onda la stessa sera, in cui Gibbs e Vance “permettono finalmente alla squadra di entrare in un caso che ha implicazioni pericolose“. Proprio episodio che potrebbe essere rivelatore dell’enorme cliffhanger del finale di metà stagione, in cui Gibbs ha sparato a McGee nella trama della première di stagione ambientata nel presente.

I primi episodi di NCIS 18 del 2021 vedranno anche l’addio al cast di Maria Bello, che ha già lasciato il set dopo aver girato le sue ultime scene a metà dicembre: il personaggio di Jack Sloane esce di scena, ma la trama con cui avverrà il suo congedo dall’NCIS è ancora ignota.

In Italia NCIS 18 debutterà in prima visione su Rai2 nella prossima primavera, ad aprile 2021.