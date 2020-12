Alcuni lo sapevano già – ve ne avevamo parlato in questo nostro articolo -, altri lo stanno scoprendo adesso: PostalMarket è pronto a tornare, rinnovato ma con lo stesso spirito di un tempo. Lo farà nel 2021, come annunciato sei mesi fa, riproponendo in chiave moderna il catalogo assai popolare negli anni anni ’90 nel Bel Paese.

Proprio da oggi, è attivo il sito web ufficiale di PostalMarket, che potere visitare collegandovi subito a questo indirizzo. Come potete verificare voi stessi, non è però ancora possibile effettuare acquisti per quanti, in periodo di pandemia da Coronavisrus, vorrebbero distrarsi con del terapeutico shopping in rete. Sullo stesso portale si legge allora che il giornale tornerà in versione online – ma pure cartacea – nell’autunno del prossimo anno, mentre il countdown presente in home page – stando ai calcoli – punta alla data del 31 luglio 2021. Potrebbe trattarsi di quella scelta dai vertici di PostalMarket per presentare a stampa e pubblico il catalogo o la versione definitiva del sito web – magari entrambi.

Nel frattempo è stata già pubblicata la copertina dell’edizione autunno-inverno 2021 che, come si può vedere direttamente nella homepage, avrà come protagonista la conduttrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta. Contemporaneamente sono andati online anche i canali social di questa riedizione del giornale. I gestori, poi, hanno pubblicato un post indirizzato ai potenziali consumatori:

Il nuovo POSTALMARKET sarà un portale del POP del Made in Italy, dedicato alle imprese italiane di grandi e medie dimensioni per la vendita classica da ecommerce e alle piccole imprese, fino ad arrivare ai bottegai e alle loro associazioni di categoria nel area marketplace e dropshipping. A differenza dei portali già esistenti, Postalmarket tornerà anche carta stampata, dando spazio a curatori di spicco per ogni categoria, moda, design, beauty, food & wine, tech, e riportando nelle case quella passione per gli acquisti che negli anni 70 e 80 solo quel catalogo riusciva a dare.

Per restare sempre aggiornati, è possibile iscriversi alla mailing list sullo stesso sito web.