Ci sono interessanti offerte Amazon ad una settimana esatta dal Natale, in particolar modo per i prodotti a marchio dello store più ricercati, ossia le Fire TV Stick ma anche gli Echo Dot. Le promozioni sono allettanti e ponendo una certa attenzione anche ai tempi di spedizione della merce (che non sempre arriverà in tempo per essere donata sotto l’albero), si potranno fare dei veri e propri affari.

Subito in vetrina per questo approfondimento pre-natalizio, c’è lo sconto riservato alla più economica delle Fire TV Stick, ossia nel modello denominato Lite e lanciato in questo 2020. Il dispositivo che rende smart anche vecchie TV tradizionali, è proposto ancora oggi a 19,90 euro anziché ai canonici 29,90 euro. L’importo potrà essere pagato anche nella nuova modalità in 5 rate da 4 euro prevista dall’e-commerce. Almeno al momento di questa pubblicazione, si ha la certezza che il pacco giungerò entro e non oltre il 24 dicembre.

Ti presentiamo Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa | Lite... La versione più conveniente di Fire TV Stick - Goditi uno streaming...

Premi e chiedi ad Alexa - Usa la voce per cercare e guardare contenuti...

Anche la Fire TV Stick più accessoriata, quella cioè con comandi per la TV sul telecomando, è ancora in promozione tra le offerte Amazon della settimana pre-natalizia. In particolar modo, Il modello costa ora 29,90 euro e non più 39,90 euro. Anche in questo secondo caso, il pagamento in 5 rate da 6 euro è disponibile: la spedizione è pure confermata al massimo per il giorno 24 dicembre. Insomma, la soluzione è conveniente ma potrebbe essere al massimo prescelta per se stessi o per qualche regalo che sarà possibile posticipare.

Nuova Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la... La nuova generazione del nostro dispositivo per lo streaming più...

Meno disordine, più controllo - Con il telecomando vocale Alexa puoi...

Per quanto non arriverebbe in tempo per essere donato magari a Natale è impossibile non dare rilevanza anche all’Echo Dot di quarta generazione sferico in sconto a 29,90 euro anziché a 39,90 euro. Lo sconto è corposo per il dispositivo appena lanciato e per questo il prodotto è molto richiesto al momento. La sua spedizione dovrebbe in effetti partire intorno a metà gennaio, almeno se acquistato oggi 18 dicembre.