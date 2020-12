Incredibile ma non troppo, che alla guida della classifica delle serie tv più viste nel 2020 in binge-watch ci sia un format che ha debuttato nel 1994 e si è concluso dieci anni dopo: ovviamente stiamo parlando della regina delle sit-com, la più iconica delle serie comedy e un grande cult degli anni Novanta, l’immarcescibile Friends!

Nel 2019 la serie ha compiuto 25 anni dal debutto negli Stati Uniti, con tanto di festeggiamenti in giro per il mondo con installazioni a tema (il famoso divano arancione del Central Perk è arrivato anche a Roma e Milano), mentre l’annuncio di una reunion del cast al completo per l’arrivo di tutte le stagioni su HBO Max ha risvegliato la nostalgia per il sestetto newyorchese anche nei meno affezionati. Il risultato è che la serie tv più viste nel 2020 in binge-watch secondo TvTime è proprio Friends, con le sue 10 stagioni ancora disponibili su Netflix in Italia (anche nel 2021) e passate sulla piattaforma della Warnermedia negli USA.

Proprio la fruizione in streaming ha permesso in questi anni che Friends fosse riscoperta da chi l’aveva amata a suo tempo, ma soprattutto scoperta per la prima volta da una generazione di millennials che ne può constatare solo oggi il valore e la modernità per l’epoca (in certi casi anche le carenze alla luce di una lettura contemporanea). Un dato che stupisce gli stessi protagonisti, ancora oggi riconosciuti e amati dal pubblico di ogni età soprattutto per quei ruoli diventati iconici per diverse generazioni.

Un amore trasversale, quello per Friends, certificato da TvTime, l’applicazione usata in tutto il mondo da milioni di appassionati di serie tv e film per tracciare le proprie esperienze di visione monitorando cosa e quanto si è visto in termini di episodi. Disponibile su iOS, Android e via Web, in più lingue, questo strumento di tracciamento dei consumi televisivi stila ogni anno sulla base dei dati registrati dagli utenti la sua classifica dei titoli binge-watch, quelli guardati divorando gli episodi uno dietro l’altro. Stavolta la top10 delle serie tv più viste nel 2020 in binge-watch vede Friends guidare nettamente la classifica e superare la serie leader del 2019, Lucifer, che si ferma al secondo posto nonostante in estate sia uscita la prima metà della sua quinta stagione.

Particolarmente interessante il fatto che una serie relativamente nuova e ancora in produzione sia stata scavalcata da un classico che ha da poco compiuto un quarto di secolo, ma bisogna considerare che il 2020 è stato un anno decisamente unico nel suo genere: la pandemia da Covid-19 che ha costretto al lockdown intere nazioni in giro per il mondo ha probabilmente orientato i consumi visivi verso il genere sit-com, di cui Friends è appunto il titolo più popolare e paradigmatico, spingendo le persone a cercare una fuga dalla realtà in serie tv leggere e senza tempo. Non è un caso che tra le serie tv più viste nel 2020 in binge-watch ci siano anche altri titoli su questo registro, come Modern Family, al suo finale di serie proprio quest’anno, Brooklyn Nine-Nine e un altro classico della comicità americana in grande spolvero negli ultimi mesi come The Office, rispettivamente al quinto, sesto e settimo posto. Anche How I Met Your Mother, considerata da molti l’erede più prossima di Friends, ha trovato il suo spazio nella classifica di TvTime delle serie tv più viste nel 2020 chiudendo la top10.

Una presenza massiccia quella delle sit-com in questo report di TvTime nell’anno in cui le maratone di serie tv hanno avuto anche una funzione sociale, quella di intrattenere le persone sul divano di casa e limitarne gli spostamenti, per la gioia delle società di streaming che hanno visto impennare i dati degli abbonamenti. Ma non sono sole le commedie ad aver appassionato i divoratori di episodi che usano l’applicazione TvTime per tenere conto dei loro traguardi (e gioirne, anche): un altro classico sempre presente in classifica ai primi posti è un dramma medico, il più longevo di sempre, quel Grey’s Anatomy che non ha mai smesso di appassionare il pubblico di mezzo mondo e si piazza terzo sul podio nell’anno della sua diciassettesima stagione, peraltro dedicata alla pandemia da Coronavirus con buoni risultati in termini narrativi. Dunque evasione sì, ma anche un po’ di riflessione catartica e consolatoria sull’inferno che stiamo vivendo da quasi un anno.

Tra i titoli più nuovi in termini di numero di stagioni, Netflix la fa da padrona tra le serie tv più viste nel 2020 in binge-watch con due format originali come La Casa di Carta, la serie spagnola di Alex Pina diventata un fenomeno pop mondiale e giunta alla quarta stagione la scorsa primavera, e la deliziosa Sex Education, esilarante commedia inglese sulla scoperta del sesso nell’adolescenza alla sua seconda stagione quest’anno. Unica serie anime in classifica è One Piece che si è guadagnata un lusinghiero ottavo posto nel report di TvTime.

Un quadro abbastanza significativo dell’anno che abbiamo vissuto, quello che esce dalla top10 delle serie tv più viste nel 2020 in binge-watch secondo TvTime, che certifica un bisogno di leggerezza e di evasione quasi terapeutico rispetto ai tempi bui e complessi che stiamo vivendo. Se i nostri consumi – anche audiovisivi – riflettono le nostre esigenze e i nostri stati d’animo, probabilmente quello che abbiamo cercato per quest’annus horribilis attraverso il piccolo schermo è una risata liberatoria e terapeutica contro la paura e l’incertezza.