Manca ancora qualche settimana al rilascio dell’aggiornamento definitivo di iOS 14.4, considerando quanto raccolto proprio in queste ore. Dopo aver analizzato le ultime notizie relative al pacchetto software precedente, come osservato con il nostro articolo su iOS 14.3 in settimana, vediamo dunque in quale direzione stia andando in questa fase lo sviluppo software di Apple. Essendo questo argomento delicato per milioni di possessori di un iPhone, infatti, l’approfondimento è come non mai doveroso.

Anticipazioni sull’aggiornamento iOS 14.4 per iPhone

In un contesto simile, sappiamo ad esempio che iOS 14.4 aggiunge una nuova funzionalità che andrà a migliorare la connessione con HomePod mini. Plus, quello emerso nelle ultime ore, che focalizzato sul chip U1 del dispositivo. In particolare, secondo le prime testimonianze ora ci sono effetti visivi, audio e tattili quando i brani vengono trasferiti da un HomePod mini a un iPhone 11 o iPhone 12 abilitato per U1. Ancora, quando un iPhone si trova nelle vicinanze di un HomePod mini‌, avremo un touch che diventerà sempre più veloce man mano che l’‌‌iPhone‌‌ si avvicina fino.

Il processo, grazie anche allo sviluppo del nuovo aggiornamento iOS 14.4, si concluderà quando andrà ad aprirsi l’interfaccia per trasferire un brano da ‌‌HomePod mini‌ all’‌‌iPhone‌‌. La funzionalità appena descritta non va in alcun modo sottovalutata, in quanto renderà il trasferimento dei suddetti contenuti più rapido e sicuro. Al momento, non vengono registrate altre nuove funzionalità o modifiche trovate nella prima beta per sviluppatori, ma con le prossime versioni le cose potrebbero cambiare.

Per il resto, è probabile che con iOS 14.4 ci si limiti a correzioni di bug, miglioramenti della sicurezza e generici passi in avanti per quanto concerne le prestazioni. Step evolutivi che, evidentemente, non potevano essere inclusi nell’aggiornamento precedente. Che ne pensate di questo nuovo rilascio da parte di Apple? Dobbiamo aspettarci altre novità a stretto giro?