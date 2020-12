Dimenticate il film che ha provato a mettere una pezza al finale aperto perché adesso il reboot di Avvocati a Los Angeles è realtà e presto le cose per i nostri protagonisti cambieranno. Al momento si parla proprio di reboot e quindi molte cose che credevamo risolte o rimaste un po’ insolute per via del film, potrebbero prendere forme diverse e trasformarsi in altro. L.A. Law – Avvocati a Los Angeles è una serie televisiva della NBC ambientata nel rinomato studio legale McKenzie, Brackman, Chaney & Kusak, di Los Angeles, dove si sono mescolati, per otto stagioni da 22 episodi (e oltre) alcuni temi di attualità da razzismo a parità di genere, da omosessualità a corruzione e droga, all’umorismo dei suoi protagonisti.

Una serie pungente e ben riuscita creata dalla mente di Steven Bochco e in Italia è stata trasmessa per la prima volta nel 1988 su Rai 2. Quando la rete decise di dire basta alla serie senza un largo preavviso, tutto si concluse con l’ottava stagione ma lasciando in sospeso una serie di cose riprese nel film conclusivo del 2002 a cui però non presero tutti parte.

Ecco il trailer della prima stagione:

Sembra che le cose andranno diversamente per il reboot di Avvocati a Los Angeles che si farà e che avrà a bordo il suo protagonisti, Blair Underwood. Secondo quanto riporta EW, lo studio si reinventa come società di contenzioso specializzato in casi incendiari di alto profilo e Underwood riprenderà il suo ruolo dell’avvocato Jonathan Rollins, che si è evoluto dalle sue radici idealistiche e che si scontrerà con JJ Freeman mentre combattono per decidere il percorso migliore per l’azienda per effettuare cambiamenti politici e legali.

La nuova serie porterà la firma di Marc Guggenheim e Ubah Mohamed mentre Anthony Hemingway sarà il produttore esecutivo e il regista. Steven Bochco, papà della serie morto ormai due anni fa, aveva annunciato il reboot nel 2016 e adesso sarà la sua famiglia ad occuparsi di tutto tramite il figlio, Jesse e la vedova, Dayna, producendo la serie insieme alla 20th Television. Nei mesi scorsi il cast di Avvocati a Los Angeles si è riunito al gran completo nel live streaming di Stars in the House e questo lascia pensare che ci siano grandi possibilità di rivedere in azione qualcuno tra Harry Hamlin, Susan Dey, Jimmy Smits, Corbin Bernsen, Alan Rachins e Michele Greene.