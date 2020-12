Esce il libro di Dodi Battaglia per i suoi 50 anni di carriera, Le Mie 60 Compagne Di Viaggio. 60 le protagoniste del suo racconto inedito che vede la luce quando l’artista ha già superato il Cinquantennale in musica.

“Celebrare cinquant’anni di carriera è un grande traguardo della mia vita artistica e professionale – spiega Dodi Battaglia – Ho così deciso di offrire il giusto spazio alle mie sessanta “compagne di viaggio”, alle chitarre che per tutto questo tempo mi hanno seguito in sala d’incisione e sul palco. A loro è dedicato questo libro, dove la bellezza degli strumenti irrompe dalle dettagliate fotografie, alle quali si alternano cenni storici, tecnici ed aneddoti legati al mio lungo viaggio in loro compagnia“.

Le Mie 60 Compagne Di Viaggio ripercorre le tappe fondamentali della carriera di Dodi Battaglia in modo inedito ed innovativo. Il libro di Dodi Battaglia è in vendita al prezzo di 39,90 euro.