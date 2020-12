Giuliano Sangiorgi attore nel prossimo film di Giovanni Veronesi. Ad annunciarlo sono i due diretti interessati nel corso della recente intervista a 105 Mi Casa, dove sono stati ospitati per presentare la pellicola che andrà in onda su Sky nella serata di Natale.

Il leader dei Negramaro compare così nella pellicola di Veronesi, che ha spiegato: “Giuliano ha fatto l’attore, signore e signori. Nei titoli ho scritto ‘Per la prima volta sullo schermo il piccolo Giuliano Sangiorgi”.

Nel periodo delle riprese, Giuliano Sangiorgi era immerso nella realizzazione del nuovo album dei Negramaro, pubblicato il 13 novembre scorso: “Giovanni e io facciamo musica, libri, dischi, cerchiamo ogni modo per stare insieme. La verità è questa: non riuscivo a fare le musiche del film perché stavo lavorando al mio disco e allora Giovanni mi ha fatto fare il casellante”

Giuliano Sangiorgi è quindi diventato il casellante di un’insolita Parigi-Roubaix a sei fermate, una delle quali affidata proprio alla voce dei Negramaro. Nonostante gli entusiasmi, l’artista salentino non ha l’ha definito un debutto: “Non lo considero un esordio perché sennò dovrei immaginare di avere una strada da proseguire. Per me è un momento magico che Giovanni mi ha regalato e lo ringrazio, è stato bellissimo sentirmi innanzitutto parte di un cast incredibile”.

In Tutti Per 1 – 1 Per Tutti ci saranno anche Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, Margherita Buy, dei quali – Sangiorgi – ha detto: “Mi hanno dato una mano morale pazzesca in una giornata lunga di riprese, e poi Giovanni è il regista di commedie più grande. Stare in un cast vero di persone serie, con i migliori attori, un grande regista, una troupe pazzesca incide molto nella cosa che poi fai. Se non la fai bene, ti mandano loro a casa subito”.

Giuliano Sangiorgi viene dalla pubblicazione dell’ultimo album dei Negramaro, Contatto, che hanno presentato attraverso il rilascio della title track.