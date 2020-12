La serie dei OnePlus 9 potrebbe includere una fotocamera Leica: lo ha riportato il leaker RODENT950 su Twitter (vi ricorderete senz’altro del marchio, salito agli onori della cronaca per la collaborazione con Huawei). L’indiscrezione, per adesso, resta tale, anche perché il comparto fotografico in questione, che potete scorgere dall’immagine di anteprima di questo articolo, riporta la scritta ‘Ultrashot‘ e non ‘Leica’ (che potrebbe anche essere stata camuffata per non perdere l’effetto sorpresa molto prima che la serie venga presentata).

Oneplus has a collab with leica?? — Willow (@JUPITERDRlVE) December 17, 2020

La collaborazione con Leica non è esclusa a priori per quanto riguarda il prossimo top di gamma OnePlus 9, magari in esclusiva sul modello Pro, per quel che ne sappiamo (potrebbe essere questa la spiegazione definitiva). Dal punto di vista tecnico, il flagship dovrebbe presentare uno schermo da 6.55 pollici con risoluzione di 2400 x 1800 pixel, frequenza di refresh rate a 120Hz ed in formato 20:9. Il processore Snapdragon 888 di Qualcomm si occuperà del resto, insieme a 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (non espandibili). La fotocamera posteriore dovrebbe includere un sensore principale da 48MP ed uno secondario di cui ancora non sono emerse notizie; la fotocamera frontale ospiterebbe un sensore da 12MP.

La batteria del OnePlus 9 garantirà probabilmente una capacità da 4500mAh, con la gestione di Android 11, personalizzato con l’esperienza offerta dall’interfaccia proprietaria OxygenOS. Potrebbero piacere molto i prossimi OnePlus 9, magari anche più di quel che credevamo qualora la collaborazione con Leica (azienda tedesca leader nell’industria ottica, con sede a Wetzlar) per la fotocamera dovesse realmente andare in porto (sappiamo aver fatto cose grandi con Huawei: sarebbe un piacere ritrovarsi l’operato di Leica anche sui portabandiera di casa OnePlus). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.