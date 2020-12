Vi confermo che, in questi minuti, si riscontra un errore di autenticazione con Alice Mail in Italia. Si tratta di problemi che rendono nuovamente critico il normale utilizzo della casella di posta elettronica fornita da TIM ai propri clienti, in linea con quanto vi abbiamo riportato la scorsa primavera in occasione di un paio di disservizi riscontrati nel nostro Paese. Al momento sono frammentarie le notizie disponibili per tutti noi, ma posso confermarvi che in caso di mancato accesso alla vostra area utente, non siete i soli oggi 18 dicembre.

Il probabile errore di autenticazione con Alice Mail: problemi potenziali oggi 18 dicembre

In attesa di eventuali riscontri ufficiali da parte dell’azienda, i problemi che fanno emergere il cosiddetto errore di autenticazione con Alice Mail vengono a galla subito dopo aver inserito le credenziali. Dunque, allo stato attuale per alcuni potrebbe essere impossibile non solo inviare nuovi messaggi di posta elettronica, ma anche leggere quelli che sono pervenuti nel corso delle prossime ore. Dovremmo saperne di più in mattinata, sperando che nel frattempo la questione rientri per tutti.

Difficile risalire all’origine dell’anomalia di stamane, anche perché al momento, da quello che ho avuto modo di raccogliere, ad alcuni il servizio funziona regolarmente. Dunque, non sappiamo ancora quale sia la variabile che sta determinando il famoso errore di autenticazione con Alice Mail. Come sempre, in un contesto simile credo sia molto utile fare appello ai nostri lettori, in modo da ottenere qualche altra testimonianza che si potrebbe rivelare preziosa.

Nel frattempo, posso segnalarvi che riscontro problemi riguardanti il noto errore di autenticazione con Alice Mail a momenti alterni. Appena pubblicato l’articolo, infatti, sono entrato regolarmente, mentre provando ad inviare un messaggio di posta elettronica mi sono imbattuto in un nuovo disservizio. Occhi aperti stamane, anche con gli aggiornamenti da Down Detector.