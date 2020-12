Criminal Minds 16 ci sarà? Possiamo iniziare a farci questa domanda visto che proprio domani a quest’ora saremo alle prese con il finale della quindicesima stagione in onda per la prima volta in chiaro proprio su Rai2. Purtroppo la risposta che arriva dagli Usa è negativa perché questo finale farà calare il sipario sulla serie perché non c’è stato un rinnovo per una sedicesima stagione. Proprio all’epoca della conferma del rinnovo per la quindicesima stagione è arrivata la notizia che quella sarebbe stata anche l’ultima.

Lo stesso showrunner di Criminal Minds, Erica Messer scrisse “Da un lato c’è la gioia di annunciare il rinnovo della serie per la quindicesima stagione, dall’altro la notizia che non si va oltre quella stessa quindicesima stagione”. I dieci episodi che componevano il finale si esauriranno proprio domani sera su Rai2 e saranno gli ultimi che vedremo almeno fino a che, magari tra qualche anno, si tornerà a parlare di un possibile revival proprio come sta succedendo per altri show in questi ultimi anni.

Nel finale di serie, intitolato E alla fine, Reid ci porta indietro nel tempo attraverso toccanti ricordi e questo permetterà ad alcuni personaggi del passato di tornare a “rivivere” per la gioia dei fan. Al centro di tutto ci sarà proprio la cocente questione del Camaleonte, la squadra riuscirà a chiudere i conti con lui oppure no? Andrà in scena la resa dei conti tra Rossi e Lynch?

Lo showrunner ha ringraziato la rete per aver annunciato con largo anticipo la chiusura della serie in modo tale da dare agli scrittori modo e tempo per chiudere al meglio la stagione: “Il network ha dimostrato di rispettare la serie, il cast, il team e gli appassionati”. Ma perché Criminal Minds 16 non ci sarà? Gli ascolti non erano di certo in picchiata ma il rischio di ripetizioni e di effetto noia potevano essere dietro l’angolo. A complicare la vita della serie ci hanno pensato una serie di tensioni del team produttivo, le stesse che nel 2016 hanno messo in fuga Thomas Gibson.