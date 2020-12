A conti fatti ancora non sono state chiarite in via ufficiale le modifiche in corso di applicazione al DPCM di Natale, ma, sulla base delle indiscrezioni emerse, ci si chiede chi sono i congiunti da poter aggiungere a tavola. Come riportato dall’edizione odierna di ‘Repubblica‘ in edicola, la deroga sarà mirata, e bisognerà autocertificarla in caso di fermo da parte delle Forze dell’Ordine. I ricongiungimenti familiari saranno possibili anche nei giorni di zona rossa nazionale, anche se molto limitati (costituiranno eccezioni gli anziani soli, oppure due fratelli che altrimenti avrebbero trascorso il Natale da soli).

In pratica, saranno ammesse massimo due persone per le visite ai parenti: potranno incontrarsi i congiunti non conviventi di primo e secondo grado di parentela (genitori/figli, nonni/nipoti, fratelli), con esclusione di zii, cugini ed amici. Un figlio che si incontra con il padre, come un padre che si incontro con un figlio, potrà portare con sé un solo altro membro familiare. Sono questi i congiunti che potranno riunirsi per Natale durante i giorni di zona rossa nazionale: una deroga che i rigoristi avrebbero preferito evitare, bloccando del tutto gli spostamenti durante le festività.

Adesso resta da capire quali saranno i giorni da colorare di rosso, che potrebbero essere 8 in totale tra festivi e prefestivi: dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio (potrebbe esseree fatta salva l’Epifania, così come il fine settimana del 19 e 20 dicembre che ci accingiamo a trascorrere). Questo è il massimo che Giuseppe Conte può accettare, come ha già ampliamente chiarito. Il DPCM di Natale in chiave rivisitata dovrebbe regolamentare i criteri di cui sopra. Speriamo adesso che il termine congiunti, in merito ai parenti da poter incontrare durante le festività natalizie, vi sia un po’ più chiaro. Se avete domande da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.