Il Cashback di Stato potrebbe essere valido anche per le bollette: come riportato da ‘quifinanza.it‘, c’è però un criterio da rispettare, ovvero che le stesse non risultino domiciliate sul conto corrente o sulle carte. Per ottenere il rimborso del 10%, infatti, l’utente dovrà recarsi di persona presso un ufficio postale, oppure un esercente autorizzato (Sisal o Lottomatica), pagando in contanti. C’è anche da dire che i cittadini otterranno il 10% di Cashback garantito circa il pagamento delle bollette di luce e gas con Enel X Pay, i cui clienti avranno l’opportunità di abilitare il sistema attraverso la relativa applicazione mobile, bypassando l’app IO e quindi senza dover per forza avere lo SPID.

Chi non è cliente Enel X Pay potrà comunque pagare le proprie bollette in un punto vendita senza SPID alla mano, a patto di usufruire di alcuni servizi specifici, come nel caso di Satispay, Nexi e Hype. Naturalmente, ci sono spese che non concorrono al raggiungimento del rimborso del 10% sulla spesa effettuata tramite il Cashback di Stato: fanno parte di questa categoria gli abbonamenti a riviste, oppure a piattaforme di streaming multimediale (tutti voi conoscerete senz’altro Netflix, NowTV e Amazon Prime Video, che tanta compagnia ci hanno tenuto e continuano a tenerci durante il lockdown).

Niente da fare nemmeno per le compere effettuate online, oppure agli sportelli bancomat (si pensi alle ricariche telefoniche, per esempio). Questo è quanto bisogna sapere circa il Cashback di Stato per le bollette: ricordatevi solo che sono escluse quelle domiciliate sul conto corrente o sulle carte, e che per ottenere il rimborso del 10% bisogna recarsi di persona per il pagamento delle bollette (in contanti), presso un ufficio postale oppure un esercente autorizzato. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.