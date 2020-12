Nel testo de Il Cielo Contromano di Deddy ad Amici 20 c’è l’amore ma ci sono anche gli errori tipici e non di una relazione sentimentale.

Deddy ad Amici di Maria De Filippi è approdato nella scuola attraverso una sfida. Superando il suo antagonista, grazie al parere di un giudice esterno, Deddy ha ottenuto la tanto agognata maglia della scuola e fa parte a tutti gli effetti della classe dei cantanti.

Deddy è tra quelli che ha immediatamente presentato un brano inedito, al pari di Leonardo Lamacchia. Il secondo è quello prodotto da Michele Canova, produttore internazionale di rilievo conosciuto nel pop a livello mondiale.

Se a Leonardo Lamacchia, Michele Canova produce Via Padova, a Deddy il brano prodotto da lui di intitola Il Cielo Contromano. Mentre il pezzo di Lamacchia era stato da lui interamente scritto e composta, la storia cambia con il pezzo di Deddy. Sebbene, infatti, convinto, dalle doti artistiche ed interpretative del cantante, Michele Canova ha deciso di puntare su di lui proponendogli un brano scritto da un autore della sua scuderia.

Dennis Rizza – questo il nome reale di Deddy – si trova quindi a preparare un brano di Leonardo Zaccharia, un autore di Michele Canova.

Il testo di Il Cielo Contromano di Deddy ad Amici 20 non porta, dunque, la sua firma ma quella di un giovane talent molto caro a Canova, con il quale il produttore sta collaborando di recente.

Coi tuoi discorsi al mare

ci scriverò un diario

perché l’inchiostro a volte

serve solo a ricordare

mentre io mi ricordo

soltanto le mie paranoie

ma non mi frega niente

delle stelle no

gli occhi mi fanno male

ancora bruciano

aspetto di vederti

all’improvviso

senza un motivo

perché lo sai bene

Tutte le volte

mi perdevo

con gli occhi

chiusi ad un semaforo

sognavo di essere

un aereo

sfidavo il cielo contromano

insieme a te

che ti fai male

non sai volare

proteggerti mi viene

naturale

e mi stringevi

a ogni decollo

e invece adesso

chi stringi adesso

Abbiamo perso tutto l’entusiasmo

hai fermato gli orologi

quando ero distratto

tu non dirmelo

se poi ti manco

io non ti dirò

che adesso piango

e noi l’abbiamo fatto

qualche sbaglio

ma questo proprio

non me l’aspettavo

ma questo proprio

non me l’aspettavo

Tutte le volte

mi perdevo

con gli occhi

chiusi ad un semaforo

sognavo di essere

un aereo

sfidavo il cielo contromano

insieme a te

che ti fai male

non sai volare

proteggerti mi viene

naturale

e mi stringevi

a ogni decollo

e invece adesso

chi stringi adesso