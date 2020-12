Non pone limiti alla provvidenza il team di sviluppo responsabile di Among Us. D’altronde chi avrebbe mai potuto dire che, a distanza di un paio d’anni dalla release originale, il gioco avrebbe goduto di una tale popolarità?

Eh sì, la sordina dei primi tempi è stata rimpiazzata dal fiume in piena di utenti approdati sul gioco di Innersloth negli ultimi mesi. Una spinta propulsiva bella pesante quella arrivata dalle piattaforme di streaming, che hanno messo il titolo al centro dell’attenzione. Un posticino nel quale Among Us pare essere particolarmente a suo agio. E in cui i ragazzi di Innersloth hanno intenzione di lasciare la propria creatura ancora per un bel po’ di tempo.

Non a caso cresce esponenzialmente lo spazio concesso al gioco, che sta lentamente uscendo dal proprio recinto. Per espandere sempre di più la propria personale sfera di influenza.

Among Us su piattaforme Microsoft, grandi ambizioni

Non solo Nintendo Switch quindi nel futuro della produzione. La notizia che vi abbiamo riportato ieri parla di un arrivo in pompa magna sullo store digitale della console ibrida. Che l’ha visto schizzare subito tra i best seller assoluti del momento.

E potrebbe essere una storia destinata a ripetersi tra poco tempo, vista l’intenzione confermata da Innersloth di sbarcare una seconda volta su console. Questa volta, però, alzando la posta: Xbox One e Xbox Series X e S. Un progetto sicuramente ambizioso, ma che rispetta le potenzialità di un prodotto che ha dimostrato il proprio valore. E il proprio appeal verso la community dei videogiocatori.

Ecco dunque che l’arrivo sulle piattaforme marchiate Microsoft nel 2021 rappresenterà un nuovo banco di prova per Among Us. E non è da escludere che, nel giro di poco tempo, si possa vedere lo stesso gioco arrivare anche su PS4 e PS5. Perché privarsi di un’ulteriore gioia?

Nel frattempo il team di sviluppo, rimboccatosi le maniche e pronto ad affrontare questa sfida, si coccola il suo gioco. Le due statuette conquistate ai The Game Awards, rispettivamente nella categoria Mobile e in quella Multiplayer, sbrilluccicano non poco.

