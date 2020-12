Ad oggi, 18 dicembre 2020, sono alcuni problemi Vodafone quelli che si stanno facendo riscontrare in varie parti di Italia. Purtroppo, proprio con un altro periodo di chiusura alle porte e il solo internet ad allietare in parte le feste – sfruttandolo magari per qualche videochiamata gratuita su Zoom, che ha annunciato solo ieri un programma speciale per Natale e Capodanno -, la rete del noto operatore sta incontrando difficoltà impreviste, sia su servizio su casa che per quello mobile.

E’ infatti possibile verificare lo stato della rete collegandosi sulle solite pagine del portale Downdetector a questo indirizzo, per certificate segnalazioni che per il momento provengono da varie zone del Bel Paese – con Milano a quanto pare tra le città più colpite. Le segnalazioni, al momento in cui vi scriviamo, ammontano a 542, e come già dicevamo interessano tanto la rete domestica quanto quella di dati mobile. Il 52% indica Internet come scelta principale per sottolineare l’errore riscontrato, puntando a generiche criticità di connessione, il 29% sceglie invece Telefonia Mobile, mentre il 17% ha segnalato problemi Vodafone per la Telefonia Fissa.

Ad ora non disponiamo di dichiarazioni ufficiali sui problemi Vodafone del 18 dicembre da parte del gestore, ma è chiaro che i tecnici siano già al lavoro per risolvere. Purtroppo il periodo attuale non aiuta, e potrebbero volerci alcune ore in più per andare ad arginare i malfunzionamenti. In ogni caso, la situazione andrà sicuramente a migliorare nelle prossime ore, una volta individuata la falla e ripristinate le connessioni degli utenti italiani che hanno scelto Vodafone per le proprie attività quotidiane sul web. Come nostra consuetudine, vi terremo in ogni caso aggiornati su eventuali nuovi problemi o su risvolti sulla vicenda. Voi siete tra quelli colpiti dalle anomalie in data odierna? Oppure la vostra rete continua a funzionare senza problemi? Ditecelo più sotto nello spazio dedicato ai commenti.