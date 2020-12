In tempo per farci sapere che sarà tra i big di Sanremo 2021, Aiello duetta con Chris Nolan e droppa nuovo materiale dal sapore di all star. Sì, perché Euforia, questo il titolo del nuovo brano del produttore Christian Mazzocchi (nome di battesimo di Nolan), ospita anche Tedua, Madame e Birthh.

Birthh apre le danze sugli accordi in clean della chitarra che si muove su scale settima+ per creare l’appoggio più riuscito tra una strofa e l’altra. Dopo il cantato anglofono di Birthh interviene Madame con il suo autotune. Tutti i protagonisti di questo brano in cui Aiello duetta con Chris Nolan raccontano quei momenti in cui hanno toccato il fondo per poi risalire con la forza della consapevolezza.

Una volta esaurita l’intro di Birthh si fa sentire il tocco personale di Chris Nolan che lancia in pista la sua base tipicamente urban mentre ci prepara al pre-ritornello e al ritornello di Aiello, che si fa avanti con la sua voce decisa e profonda. Il risultato è un brano malinconico che potrebbe stridere con il titolo Euforia anche se l’energia della risalita è ben percepibile tra le onde del testo.

Aiello sarà presente tra i cantanti in gara a Sanremo 2021 con il brano Ora dopo un tentativo non andato a buon fine nel 2011, quando aveva provato a partecipare tra le Nuove Proposte. Recentemente ha lanciato il singolo Vienimi A Ballare come anticipazione del suo secondo album, seguito ideale di Ex-Voto (2019).

Chris Nolan, del resto, è abituato a non sbagliare un colpo dal momento che lavora con nomi eccellenti come Sfera Ebbasta, Ghali, Ketama 126 ed Ernia, tra i protagonisti assoluti della scena italiana del 2020, artefici di grandi ritorni e di altrettanto grandi traguardi.

In Euforia Aiello duetta con Chris Nolan e lancia un’ultima collaborazione prima di Sanremo 2021: ecco il testo del brano con Tedua, Madame e Birthh.

[1a Strofa: Birthh]

All of these times that

You’re saying enough and I know you’re enough, but

The way that my life spins

Tornadoes behind, there’s no wizard around

Guess I’ll have to find my heart

Somewhere close to where you are

It’s not a matter of direction

It’s the cross section between us

[2a Strofa: Madame]

Quanto aspetterai la pioggia

Per non piangere solo

Con la miccia sulla bocca

E una miccia sul lenzuolo

Quanto odi il tuo corpo

O non lo ammiri abbastanza

Sfami solo cuore e pancia

Scordi l’anima è il tesoro

Quando ti accuseranno

Di essere un bugiardo

Per qualche attenzione che volevi dai più grandi

Del tuo genio ti faranno dubitare gli ignoranti

Perché risponderai a chi non si è fatto domande

Chi ti darà dolore

Sarà il primo a leccarlo

Prima ancora venga chiesto

A lui il colore ed il dettaglio

Ma, in fondo, anche le loro scuse non ti serviranno

Se quando riderai ti guarderanno con stupore

[Pre-Rit.: Aiello]

Non ho bevuto mai rancori (mai rancori)

Dicevano che sono fuori

Chiedono: “Sei felice?”

Tutti ti vogliono

Vogliono stare nel tuo letto, ma nel letto poi chi c’è?

[Rit.: Aiello]

Non c’è, chi c’è?

Chi c’è? Chi c’è? Non c’è

Chi c’è? Non c’è

Chi c’è? Chi c’è?

[3a Strofa: Tedua]

Chi c’è? Non c’è, nel letto ancora sveglio penso a credere

In qualcosa di meglio, almeno riesco a crescere

Forse vorrei bere io dal tuo bicchiere perché ho la gola arida

Però dimmi dov’eri, ho un fiume di pensieri che non si argina (Non si argina)

E mi fermerò all’istante, quasi gelo, cambia tutto

Ma sincero c’è più gusto, stammi dietro

Perché cercherò di andare via da questo fumo scuro (Fumo scuro)

La città che mi ha rinchiuso, piove e non c’è più nessuno

È per te questa canzone che ti canto e canterò sempre se sei

Ferma sui punti in cui ho capito che era amore tra me e lei

Ma è durato poche ore, tra uno sguardo alla stazione

Il mio Cupido è in quarantena, se la mena, esattamente non saprei

[Pre-Rit.: Aiello]

Non ho bevuto mai rancori

Dicevano che sono fuori

Chiedono: “Sei felice?”

Tutti ti vogliono

Vogliono stare nel tuo letto, ma nel letto poi chi c’è?

[Rit.: Aiello]

Non c’è, chi c’è?

Chi c’è? Chi c’è? Non c’è

Chi c’è? Non c’è

Chi c’è? Chi c’è?