Abbiamo alcune indicazioni molto interessanti oggi 18 dicembre per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy e che, in questi anni, hanno usato spesso e volentieri il modulo radio. Una questione che, a dirla tutta, abbiamo esaminato anche alcuni mesi a proposito di altri device. Vedere per credere il caso del tanto popolare Samsung Galaxy S9, finito a suo tempo al centro di un caso dopo che gli utenti avevano segnalato la rimozione dell’apposita app dal proprio dispositivo. Trattamento, questo, che a quanto pare verrà riservato un po’ a tutti.

Niente radio sui Samsung Galaxy con il nuovo aggiornamento

La questione del giorno nasce dal changelog relativo all’ultimo aggiornamento ufficiale per i Samsung Galaxy. Presumo si tratti della patch di dicembre, anche se attendo ulteriori riscontri per darvi come sicuro questo dettaglio. Al di là delle solite migliorie annunciate dal produttore coreano, a proposito della stabilità delle chiamate, oltre ai passi in avanti che sono stati fatti in merito alla connettività e della stabilità del Wi-Fi, non posso non aprire una parentesi molto delicata.

Sostanzialmente, secondo le segnalazioni raccolte fino a questo momento sappiamo che, scegliendo di installare il presente aggiornamento per il proprio Samsung Galaxy, verrà in automatico rimossa la funzione Radio FM dal proprio smartphone. Tutto nasce dall’entrata in vigore della legge n. 205/2017, sempre secondo quanto viene riportato nella descrizione di questi pacchetti software. Proprio il produttore coreano ricorda a tutti che sarà possibile ascoltare la radio tramite le singole applicazioni delle stazioni preferite, facendo ovviamente attenzione al consumo di dati.

Una normativa, dunque, che andrà ad eliminare l’utilizzo della radio sugli smartphone tramite l’apposito modulo. Come potete immaginare, la normativa coinvolge tutti e non solo i Samsung Galaxy. Ritenete giusta questa mossa? Fateci sapere con un commento a fine articolo.