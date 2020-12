Esce a sorpresa la seconda parte dell’album Music To Be Murdered By di Eminem e non si parla d’altro. Il rapper ha pubblicato inaspettatamente questa notte il nuovo album, Music To Be Murdered By – Side B.

Il disco è il conseguente proseguimento del precedente, Music To Be Murdered By, rilasciato lo scorso 17 gennaio lanciato dal singolo Godzilla (feat. Juice WRLD), che in Italia ha ottenuto la certificazione di disco d’oro.

Music To Be Murdered By di Eminem è un nuovo album a tutti gli effetti. Non si tratta di una deluxe edition tradizionale che impreziosisce la precedente versione ma di un vero e proprio nuovo progetto discografico di inediti. Contiene ben 16 nuove tracce mai pubblicate prima di questo momento, tra le quali alcune collaborazioni d’eccezione con nomi di spicco del panorama musicale internazionale, Skylar Grey, Dr. Dre, Ty Dolla $ign, Sly Piper, MAJ e White Gold.

Eminem ha già pubblicato il nuovo singolo, GNAT, il cui video ufficiale è diretto da Cole Bennett. Nel brano appena rilasciato, il rapper parla del COVID-19 e di politica, due argomenti particolarmente adeguati al periodo che stiamo vivendo.

Con 250 milioni di dischi venduti nel mondo e 15 Grammy Awards, Eminem è il più grande MC di sempre.

Tracklist Music To Be Murdered By di Eminem (Side B)

Premonition (Intro) Unaccommodating (Young M.A.) Alfred (Interlude) Those Kinda Nights (Ed Sheeran) In Too Deep Godzilla ( Juice WRLD) Darkness Leaving Heaven (Skylar Grey) Stepdad (Intro) Stepdad Marsh Never Lose Again Little Engine Lock It Up (Anderson .Paak) Farewell No Regrets (Don Toliver) I Will (KXNG Crooked, Royce da 5’9” & Joell Ortiz) Alfred (Outro)