Forse ci siamo: a che ora parla Conte per il nuovo DPCM Natale con le misure restrittive per i prossimi giorni di festa? Dopo il mancato discorso del presidente del Consiglio ieri 17 dicembre, il dado sarebbe tratto per la conferenza di questa sera 18 dicembre. Naturalmente la diretta TV e lo streaming dell’intervento saranno garantite attraverso molteplici canali, per dare massima diffusione a quanto stabilito dal Governo in termini di misure di contenimento della pandemia Covid-19.

Quella odierna è stata una giornata davvero intensa per il premier Giuseppe Conte. Durante la mattinata si sono svolti gli incontri del presidente del Consiglio con i capi delegazione della maggioranza. Da qualche ora, al contrario, sono partite le consultazioni con le Regioni. Dalle ore 18, ancora, è prevista la fase finale delle consultazioni con il Consiglio dei Ministri che dovrebbe solo dare conferma di misure fortemente restrittive per le prossime festività, come quelle elencate già sulle nostre pagine in riferimento a pranzi e cene delle feste.

Dunque a che ora parla Conte oggi? Verosimilmente il Consiglio dei Ministri in partenza alle ore 18 durerà per un paio d’ore o poco meno. Per questo motivo è ipotizzabile l’intervento del premier a partire dalle 19:00 e non oltre le 20:30. Si tratterebbe tra l’altro della fascia oraria nella quale anche nel recente passato ci sono stati altri discorsi alla nazione da parte del premier.

Appurato, grosso modo, a che ora parla Conte oggi 18 dicembre, ecco quali saranno i canali della diretta e dello streaming del discorso con protagoniste le nuove misure del cosiddetto DPCM Natale? Di certo la conferenza sarà trasmessa in diretta su Rai Uno (dunque visionabile anche attraverso RaiPlay). Allo stesso tempo, anche reti all news come quello di Sky TG 24 daranno spazio all’importante momento. Per finire, come accaduto anche nel recente passato, lo streaming della conferenza dovrebbe essere messo a disposizione anche attraverso il profilo social Facebook di Palazzo Chigi