Saranno 2 i concerti di Irama nel 2021, o almeno 2 sono quelli al momento annunciati e attesi nei palasport. Roma e Milano sono le città che accoglieranno i concerti di Irama nel 2021, rispettivamente al Palazzo dello Sport e al Medolanum Forum di Assago (Milano).

Irama torna sul palco del Festival di Sanremo: per la terza volta è in gara. Quest’anno presenta il brano La Genesi Del Tuo Colore, singolo sanremese che segue Cosa Resterà (2016) nella sezione nuove proposte e La Ragazza Con Il Cuore Di Latta (2019) tra i Campioni, certificato doppio disco di Platino.

Per la seconda volta nella sua carriera, Irama prende parte al Festival di Sanremo tra i Campioni, pronto ad esibirsi – in seguito – nei palasport della penisola. I primi 2 concerti di Irama nel 2021 sono in programma per sabato 9 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e per mercoledì 27 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

I biglietti per entrambi i concerti saranno disponibili in prevendita dalle ore 12.00 di lunedì 21 dicembre online su TicketOne.it e via call center; dalle ore 11:00 di sabato 26 dicembre i biglietti saranno acquistabili anche nei punti vendita fisici autorizzati dislocati in tutta la penisola.

La Genesi Del Tuo Colore uscirà invece a marzo dopo l’esibizione di Irama sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Le prime anticipazioni svelano che il testo del brano è stato scritto dallo stesso Irama che a proposito della canzone dichiara di associarlo ad un inno alla vita.

“Sono orgoglioso di tornare sul palco dell’Ariston con La Genesi Del Tuo Colore un brano che rappresenta, per me, un inno alla vita. La vita ha, secondo me, un legame molto forte con la sofferenza. A volte, nei momenti di sofferenza, quando rischiamo di perdere tutto, nasce qualcosa dentro di noi che fa scoppiare il colore e fa tornare a scorrere la vita. Il colore per me rappresenta la vita, con le sue tante e diverse sfumature che scorrono dentro di noi come il sangue nelle vene. A volte sembra che la vita voglia giocare con noi, sembra voler decidere la nostra sorte e suonare le nostre corde facendoci sentire inermi davanti all’esistenza, ed è proprio in quei momenti che nasce qualcosa dentro di noi che riesce a fare esplodere il colore che fa tornare a scorrere la vita”.