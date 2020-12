Vasco Rossi riceve il Nettuno D’Oro e viene premiato dal Sindaco di Bologna, Virginio Merola, che per lui spende bellissime parole.



Ricorda i primi passi del rocker di Zocca e sottolinea il suo legame con la città di Bologna. Vasco Rossi ha vissuto a Bologna e ha studiato a Bologna, ha cantato ripetutamente in città e ora la città di Bologna riconosce tutto ciò che il Blasco le ha donato.

Il riconoscimento per lui è il Nettuno D’Oro, l’onoreficenza più alta che il Sindaco può assegnare a chi onora la città in modo particolare. Vasco Rossi è sicuramente tra i personaggi degni di nota ed è stato insignito del Nettuno D’Oro nella giornata di ieri in una cerimonia formale che si è svolta nel pieno rispetto delle regole anti Covid-19 alla presenza di un ristretto ed indispensabile gruppo di persone.

Vasco Rossi riceve il Nettuno D’Oro dal Sindaco di Bologna che lo ringrazia con queste parole:

“Finalmente chiudiamo un cerchio. Sappiamo tutti che Vasco ha vissuto qui, ha studiato qui, ha cantato qui, ha prodotto qui e quindi riconosciamo quanto ha dato anche alla città di Bologna con la sua opera artistica, quanto ha dato con le sue canzoni e quanto ha dato con il suo modo di essere che a me piace molto”.

Poi si sofferma sulle canzoni di Vasco Rossi, divenute dei veri e propri “miti” che hanno incentivato l’artista ad essere sempre reattivo e al passo con i tempi, attento alla contemporaneità:

“Anche se le tue canzoni sono diventate dei miti non ti ho mai visto attardarti sulla nostalgia e la malinconia. Ti ho sempre visto reattivo, al passo con i tempi e pronto a dire la tua anche con le tue canzoni. Questo mi piace molto, lo sottolineo perché non abbiamo bisogno di nicchie di malinconico rancore, abbiamo bisogno di andare avanti e di fare squadra insieme”.

Infine un accenno alla nascita delle radio libere e a Punto Radio, di cui Vasco era il direttore:

“Permettimi di dire che Bologna è un po’ specialista di questo, sia nel lamento ma soprattutto nel fare squadra insieme. Quindi per me, che come te ho vissuto negli anni ‘70 – io ero a Radio Città, la mitica Radio Città – so che tu eri direttore di Punto Radio, abbiamo vissuto l’esperienza delle radio libere e tante altre esperienze guardando al passato come un ricordo per andare avanti meglio nel presente e nel futuro. Di questo tuo modo di essere, che mi piace molto ed è un taglio che definisco davvero rock, ti ringrazio molto”.