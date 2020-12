Bisogna monitorare con grande attenzione la questione del doppio infortunio Brozovic e Theo Hernandez. I due giocatori, infatti, ieri sera hanno fatto preoccupare non poco i tifosi di Inter e Milan, anche se per motivi differenti. Il centrocampista croato, va detto, contro il Napoli non ha certo disputato la miglior partita stagionale. Del resto, dopo lo stop dovuto al Covid (era risultato positivo durante la pausa per le nazionali), ha faticato non poco a recuperare la condizione che lo ha reso uno degli insostituibili di Conte nella scorsa stagione. Per non parlare del terzino rossonero, straordinario nel posticipo di domenica scorsa contro il Parma.

Doppio infortunio Brozovic e Theo Hernandez: a quando il rientro

Un po’ come avvenuto con Veretout poche settimane fa, in seguito al match di Napoli, le condizioni di queste due importanti pedine per i due allenatori non destano particolari preoccupazioni. L’infortunio di Brozovic non dovrebbe essere serio. In un primo momento si era pensato a noie muscolari, ma l’Inter ha successivamente comunicato tramite i canali social ufficiali che per lui si è trattato di un a causa di una contusione al retropiede sinistro. In giornata sono previsti ulteriori esami, anche se sembra complicato immaginarlo in campo contro lo Spezia domenica alle 15.

L’assenza, invece, c’è già stata per Theo Hernandez. E si è sentita non poco. Il terzino del Milan, ha saltato la partita contro il Genoa e fonti dal club rossonero fanno sapere che il giocatore ha accusato un leggero affaticamento al flessore. Dunque, nulla che non si possa gestire in poche ore, al punto che la sua presenza in vista del delicato impegno contro il Sassuolo appare più che possibile oggi. Sarà cruciale capire l’evoluzione del suo problema tra oggi e domani.

Di sicuro, il duplice infortunio Brozovic e Theo Hernandez sarà completamente smaltito durante la sosta natalizia. Torneremo sull’argomento appena ci saranno informazioni ufficiali a proposito dei loro tempi di recupero.