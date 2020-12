Sono stati serviti su un piatto d’argento anche i prezzi dei Samsung Galaxy S21 in arrivo il prossimo 14 gennaio. Dopo le foto odierne che mostrano i top di gamma in anteprima, ecco che giunge la buona notizia di un possibile listino per le ammiraglie meno salato del previsto. In particolare, due modelli su 3 della serie costerebbero meno dei predecessori Galaxy S20.

Le informazioni giungono attraverso la fonte SamMobile che, a sua volta, riporta quanto dichiarato in prima battuta dagli esperti di GalaxyClub. Questi ultimi vantano una certa autorevolezza in precedenti casi di leak e per questo motivo è possibile dare peso al loro listino ufficioso delle ammiraglie.

Il Samsung Galaxy S20 5G nella sua versione da 128 GB di spazio dovrebbe costare 879 euro. Questo valore commerciale sarebbe più che auspicabile considerando che il predecessore Galaxy S20 5G è giunto sul mercato ad inizio 2020 a ben 999 euro. L’esemplare S21 Plus, sempre 5G, sarebbe acquistabile a 1.079 euro, mentre il diretto predecessore ha debuttato sugli scaffali a 1.099 euro.

Mentre i prezzi di Samsung Galaxy S21 e S21 Plus sarebbero mitigati rispetto a quelli dei Galaxy S20 lanciati all’inizio del 2020, il Galaxy S21 Ultra dovrebbe giungere ad un costo superiore rispetto al predecessore. Per il modello da 128 GB dovrebbe essere necessario sborsare 1399 euro, ossia 50 euro in più di quanto deciso per il Galaxy S20 Ultra già lanciato a 1349 euro. Questo rincaro potrebbe essere giustificato almeno da un paio di surplus: prima di tutto appare scontato oramai che sul modello più accessoriato arriverà anche il supporto alla S Pen come per la serie Galaxy Note. Ancora, sempre l’esemplare in questione dovrebbe giungere con una quad camera davvero innovativa e avanzata e chissà quanti altri punti di forza potrebbero essere messi in campo. Meno di un mese e potremmo avere la certezza dei costi fin qui segnalati.