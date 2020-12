Un periodo natalizio caratterizzato dal ritorno di un messaggio pericoloso e da evitare nel modo più assoluto, alla luce della truffa SMS Gruppo ISP. Il mittente si spaccia spesso e volentieri per Intesa Sanpaolo, richiedendo a conti fatti l’accesso al proprio account per evitare la sospensione di un prodotto, o di un servizio. Insomma, la solita esca che abbiamo avuto modo di osservare in questi anni. Spesso e volentieri anche con catene che hanno fatto la propria apparizione su WhatsApp.

Focus sulla truffa SMS Gruppo ISP: è arrivata la risposta di Intesa Sanpaolo

La questione, come i nostri lettori più attenti ricorderanno, è stata trattata sul nostro magazine anche ad inizio dicembre. Il famoso SMS è in distribuzione ovviamente all’insaputa di Intesa Sanpaolo, che non ha alcuna responsabilità su quanto sta avvenendo anche oggi 17 dicembre in Italia. Impossibile avere il controllo della truffa Gruppo ISP, coi malintenzionati entrati evidentemente in possesso di un database particolarmente affollato. Da Mondotechblog:

“Ciao, grazie per la tua segnalazione. Ti confermiamo che il messaggio che hai ricevuto non è stato inviato dalla nostra banca, che non richiede mai la conferma dei dati personali tramite email o SMS. Puoi approfondire come difenderti dalle truffe sulla homepage del nostro sito alla sezione “Sicurezza” oppure contattando i gestori della filiale online all’800.303.303. Restiamo a tua disposizione“.

Dunque, considerando anche le numerose segnalazioni presenti sui social, occorre tenere gli occhi aperti anche durante il periodo natalizio a proposito della truffa su SMS Gruppo ISP. I messaggi stanno girando nuovamente oggi 17 dicembre, motivo per il quale occorre non lasciare nulla al caso. Anche a voi sono arrivate catene di questo tipo negli ultimi giorni? Fatecelo sapere con un commento qui di seguito, in modo da avere le idee più chiare sulla vicenda.